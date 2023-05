Sporters met handicap in Koedijk regelen eigen shirtsponsors: "een echte morele overwinning"

Giganten SV Koedijk, zo heet het G-team van SV Koedijk, vroegen hun voetbal- en handbalspelers om zelf een sponsor te zoeken voor op hun T-shirt. Het team is speciaal voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperkingen in het leven geroepen.

Gistermiddag liepen de spelers dan eindelijk met een eigen shirt, met de zelf geregelde sponsor erop. De aanloop ernaartoe was bijzonder, zegt Martin Fellensiek, voorzitter van de Giganten, in gesprek met Alkmaar Centraal. "Het is een morele overwinning voor hen, ze zijn er echt zelf achteraan gegaan. Dat is misschien nog wel het leukste."

"Ik ben ongelofelijk trots, ik had verwacht dat we veel meer moesten sleuren." Uiteindelijk is het dan dus wel gelukt. Spelers liepen met eigen sponsoren: van familieleden tot collega's op werk die bereid waren om een shirt te sponsoren.

Van ruilen komt komt huilen

Rick is speler van de Giganten en heeft maar liefst twee sponsoren op zijn shirt staan. Zelf zegt hij totaal geen moeite te hebben gehad met het uitzoeken van de sponsoren. "Als je twee werkplekken hebt, dan was het vooral moeilijk om te bedenken welke ik zou kiezen. Ik mocht ze alle twee dus dat was makkelijk zo", vertelt hij vol trots.

Hopen dat het dit keer niet van ruilen komt. Want dat leverde de vorige keer problemen op met de shirts van de Giganten. "De jongens hadden uit spontaniteit sponsorshirts geruild met een team in Turkije. Toen hadden we hier geen shirts meer. Dus laten we in godsnaam hopen dat ze ze nu niet omruilen", vertelt Martin lachend.

Hieronder enkele mooie sponsorshirts van de spelers.