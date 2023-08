60 jaar Koedijkse gondelvaart en daar heeft Anja hard voor geknokt

De Koedijker Gondelvaart is jarig. Zaterdag 19 augustus vertrekken de schuiten voor de zestigste keer vanaf het Noordeinde voor een kunstzinnige tocht over het Noordhollandsch Kanaal. Secretaris Anja Bijpost kijkt nu al uit naar dat moment. "Honderden vrijwilligers en vele enthousiaste toeschouwers, daar word je toch vrolijk van?"

Zeg je Koedijk dan zeg je gondelvaart. Eenmaal per jaar organiseert de Gondelvaartvereniging Koedijk het evenement. En dat blijft niet onopgemerkt: elke editie trekt zo'n 15.000 tot 20.000 bezoekers.

Bouwgroepen uit de hele omgeving kijken al maanden uit naar de jubileumeditie van de vaart. "Het is echt het feest van ons dorp", vertelt Anja Bijpost aan mediapartner Streekstad Centraal. "In 1963 begon de vaart heel klein, maar in de jaren die volgden is het uitgegroeid tot een groot evenement. Heel veel mensen hebben een fijne avond."

Veiligheidseisen

Sinds 2018 is Gondelvaart Koedijk officieel immaterieel erfgoed. Hoewel de populariteit groot is, staat de organisatie ook voor uitdagingen. "En dan heb ik het vooral over veiligheidseisen. Die worden steeds zwaarder", legt de secretaris uit.

"Denk bijvoorbeeld aan het inhuren van beveiligers en zorgen voor genoeg verkeersregelaars. We zijn geen commerciële partij. We hebben geen grote subsidiestromen." Gondelvaart Koedijk krijgt al jaren subsidie van de gemeente Dijk en Waard en sinds kort draagt ook Alkmaar bij. "Daar hebben we lang voor moeten knokken. Het evenement kost gewoon veel geld."



Ook de diamanten jubileumeditie heeft het bekende recept: gondels, een braderie en livemuziek. Traditiegetrouw opent muziekvereniging Aurora de vaart om 21.00 uur. "Maar we hebben voor deze keer ook een extra feestelijk tintje hoor", benadrukt Bijpost. Er varen namelijk ook drie historische schepen mee: "Waaronder De Geestman. Deze damschuit ligt bij Museum De BroekerVeiling en zal tijdens de vaart in volle glorie te zien zijn."

Hieronder zie je hoe de feestelijke Gondelvaart er vorig jaar uit zag: