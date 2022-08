Elvis, grote bloemkolen en gigantische dino's tijdens Gondelvaart Koedijk

Na twee coronajaren werd zaterdag eindelijk de traditionele gondelvaart van Koedijk weer gehouden. Mede dankzij het mooie weer kon het publiek vanaf de Kanaaldijk weer genieten van een stoet van rond de vijftien prachtige dekschuiten, met allerlei verschillende thema's. Verder was er zoals altijd van alles te doen in het dorp.

"Het is iets heel moois dat we met elkaar dit doen", vertelt Walter Schouten van Gondelvaart Koedijk trots aan Alkmaar Centraal. "Dit is het dorpsgevoel. En dit is met elkaar een prachtig evenement maken. En zo lang we dat leuk vinden, blijven we dat ook doen, zo lang we het nog kunnen doen."

Gondelteams waren dit jaar weer ijverig in de weer geweest voor prachtige decors en acts. Te zien waren onder andere Elvis Presley met een groep dansers, een gondel met legendarische scènes van André van Duin, een Max Verstappen en een Route 66 gondel, en misschien wel de mooiste: de Jurrasic Park gondel. Maar welke het meest in de smaak valt, dat wordt zondag bepaald tijdens het Botenbouwersbal.

Liefhebbers waren blij dat het evenement terug is. "Leuk dat het er weer is, 't is twee jaar niet geweest", vertelt een trouwe toeschouwer. "Vroeger gingen we er altijd heen met onze kleine kinderen, en nu gaan we er heen met de kleinkinderen". Haar kleinzoon is onder de indruk: "Knap wat ze hebben gebouwd."

Kijk hieronder naar de prachtig versierde gondels in Koedijk