Geliefde Alkmaarse SRV-wagen maakt allerlaatste rit: "Verschrikkelijk jammer"

Tot groot verdriet van de vele 'gasten' die Tom Nederstigt in zijn SRV-wagen ontvangt, scheidt hij ermee uit. Die gasten, want zo noemt hij ze, voelen zich duidelijk op hun gemak in de rijdende winkel. Dat meldt mediapartner Streekstad Centraal.

SRV-man Tom Nederstigt - NH

"Dat de wagen straks niet meer rijdt, dan vind ik verschrikkelijk jammer", zegt Nederstigt, terwijl we met hem meerijden. In een eerder gesprek met Alkmaar Centraal bleek het dan ook niet heel moeilijk om de SRV-man aan het twijfelen te brengen. Maar het doek valt nu echt. Vandaag was de allerlaatste dag dat de Alkmaarse SRV-wagen zijn ronde maakte. Nederstigt zelf zal hierna worden geopereerd aan zijn knie. Tekst gaat door onder de video.

SRV-man Tom Nederstigt - NH Nieuws

"Ik heb met best veel mensen een bijzondere band opgebouwd", vertelt Nederstigt, die veel meer is dan alleen een winkelier. Hij zorgt voor zijn gasten, vraagt naar hun gezondheid, helpt ze bij het trappetje van zijn wagen. Eerder vertelde Nederstigt al aan Alkmaar Centraal hoe hij soms bij mensen thuis de boodschappen in de koelkast zet. Dat typeert zijn manier van werken. Op elkaar passen En dus is er best wat verdriet over het einde van de Alkmaarse SRV-wagen. "Succes met je knie, en met alles." De gasten wensen Nederstigt duidelijk het allerbeste. Ze roemen zijn sociale doen en laten. "We moeten een beetje op elkaar passen in deze wereld", vat Nederstigt zijn filosofie samen. Voor veel mensen maakte Nederstigt daarmee echt het verschil: "Je bent een supergastheer."

De SRV-wagen was in coronatijd een initiatief van eetcafés Pluim en Klunder. De man die horecageschiedenis schreef met De Vestibule, de voorganger van het huidige Pluim, blijkt ook een klant van de Alkmaarse SRV-wagen: "Ja, het bevalt me prima", zegt Wim Kaspers terwijl hij boodschappen doet in het winkeltje. "Wij eten vanavond weer van de SRV-kar." Maar dat is dus ook voor deze tevreden gast toch echt voor het laatst.