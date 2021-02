'SRV-man 2.0' gaat rijden: "Met streekproducten en kant-en-klare maaltijden"

ALKMAAR - Horecaondernemer Peter Visser (52) heeft weer iets creatiefs bedacht om de coronacrisis het hoofd te bieden: hij gaat binnenkort als SRV-man de boer op om zijn traiteur-maaltijden aan huis te slijten. Ook regionale streekproducten zijn straks in de ruim elf meter lange originele SRV-wagen te koop. "Mijn vader was rondrijdend melkboer. Hij leeft niet meer, maar ik denk dat hij wel trots zou zijn."

"De wagen moet nog bestickerd worden begin volgende maand, daarna ga ik de wijken in. Ik vind het eerlijk gezegd nog best spannend om er in te rijden. Hij is 11,3 meter lang, dus ik heb wel even wat geoefend eerst. Maar harder dan 25 kilometer per uur gaat 'ie niet, dat scheelt."

"Vanuit mijn restaurants gaan we dus kant-en-klare maaltijden verkopen. Maar ook bakker Beerse en slager Groot doen mee." Daarnaast vind je er tandpasta, koffie, thee, melk, maar zoekt Visser ook nadrukkelijk de verbinding met de omgeving van Alkmaar. "Aardappelen, groente en fruit van de boer uit Schermer en de Beemster. Zo helpen we elkaar."

De SRV-wagen zorgt voor nostalgische gevoelens bij Peter Visser. Zijn vader was melkboer en ging langs bij de Alkmaarders, zoals hij nu met de mini-supermarkt gaat doen. Ook de naam SRV wordt in ere gehouden, al geeft hij er een andere betekenis aan: Service Rolt Vers (ipv. Samen Rationeel Verkopen, red.).

Maar de stap naar de huis-aan-huis verkoop is naast een mooi verhaal ook bittere noodzaak. "Dit is ook een manier om te overleven in deze coronatijd met alle restaurants die dicht zijn. We hebben de verantwoording voor honderd man personeel."

Klandizie

De horecaman kruipt zelf achter het stuur, en leidt ondertussen een aantal medewerkers op tot chauffeur. "We moeten natuurlijk kijken hoe het loopt. Veel mensen zijn aan het thuiswerken, dus daar is een markt. De SRV-wagens verdwenen juist omdat er meer tweeverdieners kwamen en er minder mensen overdag thuis waren. Dat is nu wel anders."

"En de eerste reacties op dit plan zijn entousiast, dus ik hoop stiekum dat het een succes wordt. We gaan zes dagen rijden, elke dag een andere wijk, maar ook buiten Alkmaar. Ik denk nu aan Alkmaar-Zuid, Vroonermeer, Daalmeer, Oudorp, Bergen en een stukje Heiloo."