Horecaondernemers puzzelen om 1,5 meter te borgen: "Achter de barman langs naar de wc"

NOORD-HOLLAND Maximaal dertig mensen en anderhalve meter uit elkaar. Voor die uitdaging staat de horeca in Noord-Holland als het op 1 juni de deuren weer wil openen. "We hebben daar creatieve oplossingen voor bedacht," aldus Peter Visser, uitbater van verschillende horecagelegenheden in Alkmaar.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord legt de bal bij de ondernemers zelf. Zij moeten met creatieve plannen komen. Dat is niet tegen dovemansoren gezegd. Peter Visser van onder meer Grand Café Klunder: "De tafels staan op 1,5 meter van elkaar met maximaal twee stoelen. Ons personeel loopt met een karretje rond en dan kunnen onze gasten het drinken zelf van het karretje nemen. Zo beperken we het directe contact tussen ons personeel en onze gasten."

Café 't Hartje heeft het een stuk lastiger, want het is klein. Sil Vendel: "Als je naar de wc moet dan kom je automatisch binnen de 1,5 meter met de mensen die op de kruk aan de bar zitten."

Toch denkt ook het personeel van 't Hartje creatief na: "We hebben op de grond lijnen gezet om 1,5 meter afstand te bewaren en we hebben geprobeerd om bitterballen op afhaal te introduceren. De gemeente stak daar al snel een stokje voor omdat we ook alcohol zouden leveren."

Vendel zit nu met de handen in het haar, want hoe kan de anderhalve meter in zijn kroeg worden gehandhaafd? "We dachten nog: misschien kunnen mensen om bij de wc te komen achter de barman langs? Maar dat is ook niet echt een optie. Het is ondoenlijk om niet binnen de 1,5 meter te komen."

In de keukens van de horecagelegenheden is het ook uitdagend. Peter Visser: "In de keuken staat ons personeel met maximaal twee mensen tegelijk te koken. Voor de veiligheid van onze gasten maar ook voor mijn personeel zullen we daar op letten. Dat is uitdagend, maar het zal werkbaar zijn."

Bitterballen

In Café 't Hartje wordt minder uitgebreid gekookt, maar ook daar worden normaal gesproken bitterballen gefrituurd. "Het is op een paar vierkante meter ook in de keuken niet te doen." De vraag is dan ook of kleine horecagelegenheden zoals 't Hartje wel open kunnen. "Ja dat hangt nog af van de regels die gaan komen. Het is nog niet zeker of we 1 juni de bar opendoen. Dat hopen we natuurlijk wel voor onze gasten."

Peter Visser hoopt ook het terras van Grand Café Klunder snel weer te kunnen openen. "Als ik zo'n leeg terras zie, en zeker op vrijdagmiddag, dan doet dat wel pijn in mijn hart. We willen per 1 juni het terras openen met eveneens de tafels op 1,5 meter afstand. We zouden daarom graag het terras willen uitbreiden omdat we meer plek nodig hebben. Dat gaat trouwens in goed overleg met de andere ondernemers en instanties."