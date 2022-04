Michel rijdt rond in gouden SRV-wagen: "Het moet natuurlijk wel een beetje Goois zijn"

Een eigen bedrijf beginnen is nooit makkelijk. Maar wie het avontuur aandurft in coronatijd, heeft wel écht lef. In deze serie volgen we een aantal mensen die de sprong in het diepe waagden. In de aflevering van vandaag: Michel van Egmond van Gooisch Gemak.

"Ik zat in de verduurzaming van bedrijfspanden, maar daar was twee jaar geleden opeens geen vraag meer naar." Michel van Egmond besloot in coronatijd het roer om te gooien. Hij kocht een grote bus, liet hem blinkend goud spuiten en begon een rijdende winkel: Gooisch Gemak. "Het is niet de SRV-wagen zoals we die van vroeger kennen," zegt hij. "Ik wilde er natuurlijk wel een Goois tintje aan geven!" Dus bij hem geen wc-papier in de schappen, maar wel: biologisch brood, gekruide rookworsten, verse asperges en lekkernijen als cannoli's, dadels en bonbons. "Zo veel mogelijk van Gooise leveranciers. Ik heb nu zo'n 250 artikelen en probeer er elke week iets nieuws bij te hebben," zegt Michel. In de video hieronder vertelt hij over de band die hij met zijn vaste klanten heeft gekregen. "Ze vertellen me alle ins en outs van hun leven." Tekst gaat verder na de video

Michel doet het werk met heel veel plezier - NH Nieuws

Tingelingeling, toet toet! Michel rijdt Laren binnen. Zijn vaste klanten komen al aanlopen. "Ik ben er elke donderdag," zegt Chantalle Bakker. Ze is mondhygiënist en laat haar praktijk even alleen voor een doosje aardbeien en een fles melk. "En voor wat lekkers natuurlijk, daar mogen mijn patiënten dan ook van proeven." Iets verantwoords voor de tanden? "Uiteraard niet, je moet af en toe ook een beetje genieten, haha." Slim of dom? En was het nou slim om juist in coronatijd te beginnen? "Ja, eigenlijk wel," vertelt Michel. "Mensen konden niet meer naar een restaurant, maar wilden wel lekker eten, dus ze waren heel blij met mijn assortiment." Hij begon gewoon op goed geluk rond te rijden, maar heeft inmiddels een trouwe klantenkring. Karin Calis komt wekelijks langs voor de paardenworst. "De grote supermarkten draaien al tijden kerstomzetten," zegt ze. "Dus ik koop liever hier, dan steun ik de kleine ondernemer." Michel hoopt dat de SRV-wagens nog lang blijven bestaan in het Nederlandse straatbeeld. "Daar vind je veel meer kwaliteit en service dan bij de grote winkels," aldus Michel. Ook hijzelf denkt nog lang niet aan stoppen. "Het gaat heel goed en ik word er erg blij van. Het is enorm gezellig met de klanten!" Goois Gemak rijdt doordeweeks door een groot deel van 't Gooi: op maandag in Hilversum, op dinsdag in Bussum en Naarden, op woensdag in Kortenhoef, 's Graveland en Ankeveen, op donderdag in Laren en op vrijdag door een stukje van Eemnes, Blaricum en Huizen.

Michel van Egmond begon in coronatijd met de gouden SRV-wagen - NH Nieuws / Rachel Morssink