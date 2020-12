Haarlem NL V Meike en Lotte maken de SRV-wagen hip: "Mensen moeten geïnspireerd raken"

HAARLEM – Met de ouderwetse SRV-wagen in het achterhoofd bedachten Lotte en Meike hun eigen versie van een winkel op wielen. Ze verkopen bijna geen versproducten maar proberen klanten te inspireren met hun diverse aanbod. "Het is een mix van delicatessen met een cadeautjeswinkel."

SRV-wagen nu hipster - Michael van der Putten

Het sociale aspect is een belangrijk element van hun wagen. Meike: "We verkopen expres koffie. We hopen zo dat mensen, die de hele dag thuiswerken, even hun huis uitkomen om een kopje koffie bij ons te drinken en meer in contact komen met de buren", vertelt ze enthousiast. Buurtbewoonster Susan staat met een cappuccino in haar hand en ziet de bus wel zitten. Ze vindt het een verrijking voor de wijk: "Je merkt dat er meer Amsterdamse mensen hier in Haarlem-Noord gaan wonen en dan merk je toch dat de buurt hipper wordt. Ik vind dat dat deze wagen daar goed bij past."

Quote "Ze zijn hier nu een aantal keer geweest en ik kijk altijd of ze nieuwe producten hebben" Bart, klant

Lotte en Meike komen uit de evenementenindustrie. Deze branche kwam afgelopen jaar vrijwel stil te liggen en dus bedachten de vrouwen dit als alternatief. "We hadden een eigen bedrijf op het gebied van productevenementen en styling. Heeft een bedrijf een nieuw product, dan konden wij dat met een evenement publiceren", vertelt Meike. "En toen dachten we dat als mensen niet meer naar de evenementen kunnen komen, wij met de producten naar de mensen komen", vult Lotte haar aan. Bij de volgende stop in Bloemendaal openen veel voordeuren als het kenmerkende deuntje van de wagen klinkt. Als de hippe SRV-kar geparkeerd staat, stapt Bart meteen naar binnen: “Ze zijn hier nu een aantal keer geweest en ik kijk altijd of ze nieuwe producten hebben." Zijn blik glijdt langs de koeling met wijnen. "Ja, deze wijn is nieuw en neem ik mooi even mee." Nostalgie Als Bart de winkel heeft verlaten staat de volgende klant, Ruben, alweer klaar. Helaas is het door de coronamaatregelen niet mogelijk om met meerdere mensen in de bus tegelijk zijn. Hij kijkt en pakt het ene na het andere product: "Ik heb worstenbroodjes, roze koeken, gin, ketchup en verschillende drankjes. Ik vind dit nostalgisch. Wij hadden vroeger echt een leuke SRV-wagen. Als mijn moeder niet thuis was, kwam de eigenaar gewoon naar binnen, keek in de koelkast wat er miste en vulde dat aan." Zover zijn Meike en Lotte nog niet. "Maar wat niet is kan nog komen. Het is in ieder geval leuk dat er weer zo’n kar door de straten rijdt."

Verschillende routes De SRV-wagen rijdt verschillende routes en komt eens in de twee weken in Haarlem, Bloemendaal en Overveen. Op de andere dagen rijdt hij ook rond in Amsterdam Landsmeer, Aalsmeer, Heiloo en Hilversum. Benieuwd of de wagen ook bij jou in de buurt komt? Kijk dan hier.