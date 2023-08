Bewoners treuren om 'verzopen' auto's na onderlopen garage: "We waren altijd zo zuinig"

De eerste auto's zijn weggesleept uit de ondergelopen parkeergarage van seniorencomplex Triton in Purmerend. Afgelopen weekend stroomde de garage vol na de heftige regenval. 39 auto's zijn total loss verklaard. Vanochtend konden de bewoners zien hoe hun auto's eraan toe waren: "Verschrikkelijk, hij ziet er niet meer uit."

Auto's weggesleept uit ondergelopen parkeergarage - NH Nieuws

De regen van afgelopen weekend zorgde ervoor dat het waterpeil van de vijver naast het complex steeg. Onhandig geplaatste ventilatieroosters zorgden ervoor dat het water met stromen naar binnen gutste. Er stond bijna een meter water in de garage. "Hij is ook heel vies", zegt een mevrouw die de schade opneemt. "Niet zo gek, het is allemaal slootwater dat erin is gekomen." Tegen beter weten in hoopte ze dat de auto nog zou starten. "We waren altijd zo zuinig. Grote beurt, kleine beurt... en nu is hij total loss." Tekst loopt door onder de reportage.

Bewoners treuren om ‘verzopen’ auto's na onderlopen garage - NH Nieuws

Siem van Schagen heeft z'n 'verzopen' auto nog niet kunnen zien, maar toonde zich direct daadkrachtig. In recordtijd heeft hij een nieuwe auto gekocht, exact hetzelfde type als die beneden staat uit te druppelen. "Ik kan vanmiddag weer rijden", lacht hij. Ook de auto van Evert Ruis is onherstelbaar beschadigd door het water. Hij mocht al even zijn spullen uit de auto beneden halen: "Het zag er niet best meer uit." Met zijn verzekering is het in orde, maar er zijn ook veel bewoners die alleen WA-verzekerd zijn en die slechts de dagwaarde krijgen. Met oude auto's houd je dan niet veel over. Tekst loopt door onder de foto.

Eén voor één worden de auto's uit de garage getrokken - NH Nieuws

Ruis is ook voorzitter van de bewonerscommissie van het seniorencomplex. De commissie heeft vrijdagmiddag een bijeenkomst in het wijkcentrum georganiseerd, vertelt hij. "Dan kunnen alle bewoners komen, even met elkaar praten. We kunnen niet veel vragen beantwoorden, maar dan kan iedereen even ervaringen uitwisselen. Sommige mensen weten nog steeds niet wat ze moeten doen. Als de auto buiten staat, wat dan?" NH was maandag aanwezig bij de parkeergarage. Tekst loopt door onder de reportage.

Evert Ruis heeft auto in ondergelopen parkeergarage staan - NH Nieuws