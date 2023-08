Ondergelopen parkeergarage in Purmerend, auto's zijn niet meer te redden

Door de zware regenval is een parkeergarage bij Triton in Purmerend ondergelopen. De brandweer heeft geprobeerd om het water uit de garage te pompen, maar dat is niet gelukt. De auto's kunnen als verloren beschouwd worden.

De melding kwam zondagochtend rond 10:45 uur bij de meldkamer binnen. Het water kwam de parkeergarage in de wijk Wheermolen binnen via de naastgelegen vijver, meldt RTV Purmerend.

Al snel werd opgeschaald naar GRIP1. Hierdoor kwamen meer hulpdiensten richting de woontoren bij Station Purmerend Overwhere. Ook werd een commando unit geplaatst.

Inmiddels is de brandweer gestopt met pompen. Het Hoogheemraadschap zal snel zelf beginnen met pompen, vertelt een buurtbewoner aan RTV Purmerend. Het is niet duidelijk wanneer de garage droog is. Vermoedelijk zal dat nog dagen duren.

En er is nog meer wateroverlast in Purmerend. De Laan de Continenten is, ter hoogte van het viaduct onder de A7, afgesloten.