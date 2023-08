Code geel in de provincie vanwege zware regen en windstoten

Het KNMI heeft vandaag voor de hele dag code geel afgegeven in bijna de hele provincie. Eerst geldt de waarschuwing voor zware regenval. Later in de avond geldt het voor windstoten, met name het verkeer kan hier last van hebben.

Adobe Stock

Vanaf zeven uur vanochtend tot ongeveer vijf uur vanmiddag waarschuwt het weerinstituut voor zware regenval. Er wordt meer dan 50 mm aan regen verwacht binnen één dag. De heftige regenval kan voor overlast en schade rond en in het huis zorgen, zoals het onderlopen van kelders en tuinen, vooral in laaggelegen gebieden en op plekken met veel tegels en asfalt. Windstoten Vanaf acht uur vanavond geldt ook code geel voor windstoten. Vooral langs de kust gaat het flink waaien met windstoten van rond de tachtig kilometer per uur. Het KNMI waarschuwt voor de kans op ongelukken door het afbreken van boomtakken en rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels. Code geel geldt voor de hele provincie, met uitzondering van Texel. Met name het verkeer kan last krijgen van het stormachtige weer. Het KNMI raadt dan ook aan om de weerberichten goed in de gaten te houden, voordat je de weg op gaat. Rond twee uur 's nachts zou het stormachtige weer wat moeten afnemen.