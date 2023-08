Ongeloof over oorzaak onderlopen parkeergarage: "Kwam met grote stromen naar binnen"

Gisteren liep een parkeergarage in Purmerend onder water. Zo’n 39 auto’s gingen daarbij verloren. Het is niet de eerste keer dat een parkeergarage volloopt als gevolg van een flinke regenbui. Bewoners snappen er niks van. Hoe kon het nu weer gebeuren?

"Gister heb ik gekeken bij de trap beneden", zegt een voorbijlopende bewoner van het complex. "Dan zie je je auto staan, helemaal ondergelopen. Dat is wel even schrikken. Het was zo'n mooie, een Volkswagen. Hij is total loss, zegt men. Ik zag de lichten branden. Ja, dat is niet best hè."

Onhandig geplaatste roosters

Een parkeergarage naast een vijver, met daartussen een muur met ventilatiegaten. Hoe lang gaat dat goed, kan je je afvragen. Best lang, maar tegen die enorme regenbui van gister, waarbij zo’n 70 mm water uit de lucht kwam, bleek die constructie toch niet opgewassen. De vijver stroomde over en het water kwam via de ventilatiegaten in de parkeergarage terecht. Inmiddels staat het water zo’n tachtig centimeter hoog en zijn alle 39 auto’s total loss verklaard.

