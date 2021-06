Deze parkeergarage onder woningen is wéér ondergelopen, en niemand lost probleem op

Net als zeven jaar geleden, maar misschien niet voor de laatste keer is de parkeergarage onder wooncomplex De Symphonie in Heemskerk zaterdagnacht onder water komen te staan. Een oplossing voor het probleem is nog ver weg: de VvE, het Hoogheemraadschap, de gemeente en woningcorporatie Woonopmaat wijzen naar elkaar voor een oplossing. VvE-voorzitter Ben Bakker: "Als ik dit had geweten, was ik hier nooit gaan wonen."

Ben Bakker, Piet Verschuren en Ed de Jong bij de ondergelopen parkeergarage De Symphonie - Dennis Mantz / NH Nieuws

Moedeloos worden Ben Bakker en zijn vrouw Janie ervan. "We lopen elke keer weer met onze neus tegen een nieuwe muur", zegt Janie. "Gisteren was de brandweer er, maar die zetten de garage alleen af met een lint. Vandaag was er een ander bedrijf om de garage leeg te pompen. Eerst moeten ze in kaart brengen wat ze nodig hebben om te beginnen. Wanneer dat is weet ik nog niet", aldus Ben. "Wel mocht ik alvast twee handtekeningen zetten, maar ik teken niks." De laatste woorden spreekt Bakker feller uit. "Ik wil voorkomen dat wij, de bewoners, voor deze ellende moeten betalen."

Garage onder water in Heemskerk - NH Nieuws

Als het water in de naastgelegen Neksloot te hoog staat en er hevige regen valt, zoals afgelopen zaterdag op zondag, loopt het water de parkeergarage binnen door de roosters in de muren. In 2014 gebeurde dat al eens en was er voor tonnen aan schade: de lift was stuk en er stonden twaalf auto's geparkeerd. Dat moest in het vervolg voorkomen worden, daar was iedereen het over eens. Hoe dat moet gebeuren en door wie, daarover is minder consensus. Sterker nog: de VvE, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), woningcorporatie Woonopmaat, dat een deel van de woningen boven de garage beheert, en de gemeente kwamen allemaal tot de conclusie dat de oplossing vooral van één van de anderen moet komen.

De afschuifcirkel Ben Bakker, de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE) vindt niet dat de bewoners van De Symphonie moeten opdraaien voor de kosten van een constructiefout in het gebouw. Woonopmaat 'vindt dat HHNK en de gemeente de eerst aangewezen partijen zijn om hun zienswijze te geven'. Een woordvoerder: "Wij zijn niet verantwoordelijk voor de (te) hoge grondwaterstand en de daaruit vloeiende gevolgen. We dragen alleen bij aan een technische oplossing." Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat onder meer 'werkt aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort', vindt zichzelf ook niet verantwoordelijk voor die constructiefout in het gebouw, en trekt in een reactie zijn handen van de kwestie af. "HHNK heeft na de vorige overstroming de afwatering rond Heemskerk verbeterd zodat water van de hoger liggende gemeente vlot naar het watersysteem stroomt. Ook heeft het HHNK uit coulance samen met de gemeente een voorstel gedaan voor een verhogingsoperatie van de parkeergarage. Die operatie zou 30.000 euro kosten, waarvan eenderde voor rekening voor de VvE zou zijn. Die is hier niet op ingegaan." De gemeente Heemskerk meent dat 'Woonopmaat leidend is in deze zaak'. "De gemeente ziet voor zichzelf een rol in deze kwestie, we zitten ook aan tafel bij gesprekken en dragen bij. Als Woonopmaat het plan van aanpak (zie tekst onder dit blok, red.) af heeft, is de VVE aan zet", aldus een woordvoerder.

Zeven jaar na de eerste overstroming is er dus nog geen oplossing, maar is de garage wel voor de tweede keer ondergelopen. VvE-voorzitter Bakker zelf, 'met ervaring in de werktuigbouwkunde', zat niet stil en zorgde na de vorige overstroming voor twee verbeteringen van de parkeerkelder. "Zodra het water omhoog komt, gaat ten eerste de lift automatisch naar de hoogste verdieping en blijft daar met open deuren staan. Die kan dan niet beschadigen als de garage volloopt. Ten tweede geeft een systeem bij hoog water een seintje door, zodat wij de auto's snel uit de garage kunnen halen."

Quote "Waarom moet het zeven jaar duren? Het is niet alleen vervelend, het is ook nog eens gevaarlijk" Ben Bakker, voorzitter van de VvE

De maatregelen werkten goed, want de auto's zijn zaterdag op tijd naar buiten gereden. Daarmee is een grote schadepost voorkomen, maar het grotere probleem van de lekke garage is nog niet opgelost. "Waarom moet dat zeven jaar duren?," vraagt Bakker zich af. "Het is niet alleen vervelend, het is ook nog eens gevaarlijk. Je kunt de garage nog zo binnenlopen." Plan van aanpak Toch is een oplossing misschien eindelijk aanstaande. Twee weken geleden, voor de laatste overstroming, was er overleg tussen Bakker, de gemeente, wethouder Gaatze de Vries en Woonopmaat. De laatste zal 'in de zomer met een plan van aanpak te komen'. Tegelijk met herstelwerk aan de garage zou het de roosters gaan dichten waar het water door naar binnen stroomt. Die kosten neemt Woonopmaat dan op zich. Een woordvoerder zegt dat de corporatie 'niet wil dat de particuliere bewoners de dupe blijven van de overlast.'