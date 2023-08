Nog een paar nachtjes slapen: kermis Hoorn bijna van start

Met de vertrouwde locaties in de binnenstad, nieuwe attracties en een goede weersverwachting kan de kermis in Hoorn eigenlijk al niet meer stuk. De voorbereidingen zijn in volle gang en de eerste attracties zijn al te zien in de stad. Verder is het programma dit jaar uitgebreid met een 'spectaculaire' opening, aanstaande zaterdag, inclusief optredens van onder anderen Wolter Kroes en Marco Schuitmaker.

"De opening vindt plaats op het pleintje voor Schouwburg Het Park", vertelt Fatina van het Kaar van de gemeente Hoorn. "Vorig jaar was de kermis voor het eerst sinds corona weer in de binnenstad, alleen was toen de randprogrammering nog niet helemaal compleet. Maar dat is dit jaar wel het geval."

"Groot feest voor iedereen"

Om de kermis voor iedereen toegankelijk te maken, is er een programma opgesteld voor verschillende doelgroepen. Zo is er bijvoorbeeld een ouderenmiddag waar bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen met hun vrijwilligers poffertjes eten en een gezellig rondje over de kermis maken.

Op de Dubbele Buurt vindt op maandagavond de 'Roze Maandag' plaats. De dag erna is er voor mensen die last hebben van knipperende lampjes, harde muziek en snelle bewegingen ook een 'prikkelarme kermis'. Verder is er op woensdag een familiedag en is de avond speciaal voor de vrouwen. Daarnaast is na vier jaar ook het traditionele vuurwerk terug op de vrijdagavond.

Veiligheid is belangrijk

Om de kermis te kunnen organiseren in de binnenstad zijn er goede voorbereidingen nodig. "Er zijn ontzettend veel belangen, maar veiligheid staat natuurlijk voorop," stelt Van het Kaar. Er moet rekening worden gehouden met omwonenden, kermisbezoekers en exploitanten. "Wij proberen de kermis voor iedereen zo veilig en gezellig mogelijk te maken."

De kermis opent zaterdag officieel om 14.00 uur. Op maandag 21 augustus wordt de kermis traditioneel afgesloten met Lappendag.

