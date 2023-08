Gemeente komt schippers met hoge masten tegemoet na langer dichtblijven Spieringbrug

De gemeente Gooise Meren gaat schippers met masten hoger dan 9,10 meter tegemoetkomen vanwege het langer dichtblijven van de kapotte Spieringbrug bij Muiden. Boten met een hoge mast kunnen nu niet via de Vecht richting Muiden het Ijmeer bereiken, waardoor omzet wordt misgelopen. Om er toch onderdoor te kunnen moet de mast gestreken worden, een klus waarbij de gemeente nu financieel gaat bijspringen. Enkele gedupeerden zijn nog niet tevreden.

Vanweg een kapotte cilinder is de Spieringbrug al enige tijd gesloten. Snel repareren is niet mogelijk, omdat de brug een uniek ontwerp heeft en onderdelen dus schaars zijn. De verwachting is dat deze pas eind september weer open kan. Boten met een mast hoger dan 9,10 kunnen alleen via deze vaarroute het IJmeer bereiken. Vier uur omvaren via het Amsterdam Rijnkanaal is ook niet mogelijk als de mast hoger is dan deze lengte. Het strijken van de mast is dan de enige optie. Maar: deze optie kost geld. Om de schippers deels tegemoet te komen besluit de gemeente om bij te springen. Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming van 200 euro per schip voor het strijken en terugplaatsen van de mast. Deze loopt via de jachthaven die de mast heeft gestreken. Deze dient de nota in bij de gemeente. De uitbetaling vindt plaats bij de jachthaven, die de korting weer aan de eigenaar doorgeeft.

"Ik ben veel meer omzet misgelopen, dus die 200 euro helpt daar niet bij" Ondernemer Ray Davis

Een van de jachthavens die deze dienst verleend is De Bruyn Watersport Service in Weesp. Zij laten weten dat de prijs voor het strijken en hijzen van masten flink kan varieren. "Het hangt er vanaf hoe je de boot aanlevert. Als het voorwerk al gedaan is, kan ik binnen een half uurtje klaar zijn en kost het 75 euro, maar is dat niet het geval dan kan het zo 500 euro worden", legt Marco de Bruyn uit. Voorwaarden De schipper en de boot moeten wel aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Zo moet het niet mogelijk zijn voor de schipper om om te varen, het schip kan vanuit haar thuishaven alleen maar het IJmeer bereiken door onder de Spieringbrug door te varen, de overeenkomst van de ligplaats moet voor 19 juni 2023 zijn afgesloten, de mast is gestreken door een jachthaven in het eerder genoemde gebied en het strijken van de mast na 19 juni is aantoonbaar gedaan tot het moment dat de brug weer werkt. Tekst gaat verder onder de foto.

Ray Davis is de dupe van de kapotte Spieringbrug - NH Nieuws