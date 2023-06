Verkeer over Spieringbrug Muiden van maandag tot woensdag gestremd

Van maandag tot en met woensdag is het voor autoverkeer niet mogelijk over de Spieringbrug in Muiden te rijden De brug is al een tijd kapot, waardoor scheepvaart er niet doorheen kan. Om deze schepen tegemoet te komen, gaat dinsdagavond de brug eventjes open. Maar om dit te regelen, moet het autoverkeer drie dagen lang worden omgeleid.

De Spieringbrug in Muiden is al een tijd kapot, dat komt door een defecte cilinder die gemaakt moet worden. Dat lijkt een eenvoudige klus, maar is het niet. De brug is destijds ontworpen als een soort kunstwerk, maar er is veel meer maatwerk nodig dan bij een normale brug.

Omdat de scheepvaart tussen Weesp en Muiden er al een tijd niet doorheen kan, is besloten de brug vanaf dinsdagavond 4 juli eventjes te openen: van 22.30 tot 00.30. Maar hier gaat dus veel meer werk aan vooraf. Zo moet er een grote telekraan aan te pas komen, die moet worden opgesteld en de brug moet worden voorbereid op het hijsen. Daarbij moet dit allemaal veilig gebeuren.

Verkeer omgeleid

Het gevolg: van maandag 3 juli om 7.00 tot woensdagochtend 6.00 is het niet mogelijk om over de brug te rijden. Vanaf de A1, de A6 en in Muiden zelf zal het verkeer worden omgeleid. Op meerdere punten staan borden die de omleidingen aangeven en staan verkeersregelaars.

Na woensdagochtend kan het verkeer weer over de brug. Daarna zullen er zes tot acht weken reparatiewerkzaamheden plaatsvinden.