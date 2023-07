Ondernemer Ray niet te spreken over dichthouden kapotte Spieringbrug

Omvaren via het Amsterdam Rijnkanaal is voor de grote boten van Ray ook geen optie. "Op dat kanaal geldt namelijk ook dat varen met een te grote mast niet kan."

"Het risico dat een cilinder defect gaat, is heel klein", zo reageert de gemeente op vragen van NH. "Er is destijds besloten niet op voorhand een reservecilinder te laten maken. Er wordt momenteel een cilinder op maat gemaakt." Volgens Ray is dit een rare situatie. "Als je een unieke brug bouwt, waarvan onderdelen schaars zijn, dan zorg je van tevoren dat je een aantal reserveonderdelen hebt?"

Zo moest er een grote telekraan aan te pas komen, die moest worden opgesteld en de brug moest worden voorbereid op het hijsen. Drie dagen lang was het voor autoverkeer niet mogelijk om over de brug te rijden. Dit allemaal omdat een cilinder in het systeem kapot is en er geen reserveonderdelen leken te zijn.

Het openen van de Spieringbrug is namelijk zo gemakkelijk nog niet. De brug is ontworpen als een soort kunstwerk en vraagt meer maatwerk dan een normale brug.

In het zomerseizoen gaan meer mensen met hun boot het water op. De vaarsector heeft bij de gemeente aangedrongen de brug meerdere malen te openen, zodat boten met een mast van negen meter of hoger tóch onder de brug door kunnen varen. De gemeente heeft hier begin juni gehoor aangegeven, maar heeft daarna laten weten het bij een keer te laten.

Ook de kosten voor het takelen van de brug blijken ontzettend hoog te liggen, namelijk rond de 100.000 euro. Daarbovenop komt ook nog eens dat het verkeer voor zo'n openstelling flink moet worden omgeleid. Dit levert veel hinder op en er is veel organisatie voor nodig.

Aanlegplaats

In die ene opening heeft Ray veel van zijn grote boten naar de noordkant gevaren, maar dat bevalt niet helemaal. Aanlegplaatsen zijn schaars en de gemeente heeft zelf ook geen plekken. Electriciteit en watervoorziening voor zijn boten regelt Ray nu via zijn buren.

"De gemeente heeft geen aanlegplaatsen in beheer. Water en elektra is vanuit de gemeente dan ook niet een voorziening die voorhanden is. Dat buren onderling elkaar helpen bij een onvoorziene omstandigheid als deze, kunnen we alleen maar toejuichen", reageert de gemeente.

Compensatie

Met de andere getroffen ondernemers denkt Ray nu na over compensatie voor gemiste inkomsten tijdens het hoogseizoen. Als NH deze mogelijkheid aan de gemeente voorlegt reageert die als volgt: "We staan altijd open voor een gesprek. Zeker als de bestaanszekerheid van bedrijven in het geding komt, kijken we naar de mogelijkheden die we hebben. De eenmalige noodopening van de brug is hier een voorbeeld van. Dit gaf ondernemers de kans om toch het Gooimeer te bereiken zodat er, weliswaar niet volgens de ideale omstandigheden, toch omzet gemaakt kan worden."

Gooise Meren vervolgt: "De gemeente Gooise Meren doet samen met de aannemer een enorme inspanning m de brug zo snel mogelijk weer in bedrijf te hebben. We begrijpen dat het voor ondernemers een heel vervelende situatie is; een situatie waar niemand op zit te wachten."