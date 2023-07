Spieringbrug Muiden blijft de hele zomer gesloten, hoge boten kunnen niet verder

De Spieringbrug in Muiden gaat deze zomer niet nogmaals open. Dat heeft de gemeente Gooise Meren besloten. De brug over de Vecht is al lange tijd kapot en moet geforceerd geopend worden, zodat hoge boten door kunnen varen. Het risico dat de brug opnieuw kapot kan gaan bij zo'n openstelling is te groot, dus moet de gemeente het hoge vaarverkeer teleurstellen.