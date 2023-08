Amstelveense kinderen op ontdekkingsreis naar thuisgevoel: "In mijn bed voel ik me thuis"

Amstelveense kinderen ontdekken deze week met kunstenares Stephanie Rhode wat thuis voelen betekent en knutselen fantasiehuizen die hen aan thuis herinneren. Deze workshop is onderdeel van het zomerprogramma van Kangoeroe KIK (Kansen voor Ieder Kind), waaraan tweehonderd kinderen meedoen.

Kunstenares Stephanie Rhode helpt Khalid met zijn fantasiehuis - Jessie Eickhoff

Tien kinderen uit Amstelveen zitten in een lokaal van Ontmoetingscentrum De Meent. De tafels liggen vol met karton, tape en potloden. Met deze materialen bouwen de kinderen 'fantasiehuizen'. De afgelopen twee dagen hebben ze een ontwerp getekend en inmiddels staat het begin van hun huis al in de steigers. "Waar voel je je thuis en wat heb je nodig om je thuis te voelen?", vraagt kunstenares Stephanie Rhode aan de klas. Als kunstproject zoekt ze in haar eigen diverse woonplaats uit wanneer en waardoor mensen zich thuis voelen. Tekst gaat verder onder de video, waarin Loukya (8) vertelt waar zij zich thuis voelt.

Loukya vertelt waar zij zich thuis voelt - NH Nieuws

Het blijft stil. "Familie", zegt Loukya (8) dan. Dat de liefde van haar familie voor haar belangrijk is, is terug te zien aan haar fantasiehuis. Ze heeft uit het karton twee hartjes geknipt: dat zijn de ramen van haar woning. "Zij verzorgen mij heel goed. En mijn zusje, zij is ook heel lief."

"Ik voel me ook thuis bij mijn knuffel: mijn schildpad" Loukya Barle (8)

Haar familie is niet het enige waarbij ze zich thuis voelt. "Ik voel me ook thuis bij mijn knuffel: mijn schildpad." Deze heeft ze gekocht in India, het land waar haar ouders vandaan komen. "Ik had eerst een konijn, dat is ook mijn lievelings. Ik voel me thuis bij allebei." Tekst gaat verder onder de foto.

De klas is aan het knutselen - Jessie Eickhoff

"Als je thuis bent, voel je je gewoon thuis en als je bijvoorbeeld in een ander huis gaat slapen, heb je juist heimwee", vertelt Ahaan (9). Hij heeft een autohuis gemaakt. "Ik houd van auto's en heb er heel veel", zegt hij over zijn speelgoedauto's. "Dus ik dacht: dan ga ik een autohuis maken."

"In mijn bed voel ik me helemaal thuis" Khalid (8)

Ook Khalid (8) hoeft niet lang na te denken voor hij zijn antwoord gereed heeft. "In mijn bed voel ik me helemaal thuis. Het is warm, gezellig, zacht. Als ik geen school heb, slaap ik wel tot drie uur." Hij maakt een 'gewoon huis', want 'een huis hoort niet te vliegen of te rijden'. Er komt geen bed in zijn huis. "Dat is te moeilijk om te maken." Tekst gaat verder onder de foto.

De kinderen spelen met een van de fantasiehuizen: een vliegtuighuis - Jessie Eickhoff

Ulubey (8) rent door het lokaal en maakt het geluid van een vliegtuig met zijn mond. Als huis maakt hij een vliegtuig. "Dat vind ik leuk." Net als veel andere kinderen weet hij niet zo goed te benoemen waar hij zich thuis voelt. In de klas helpen de kinderen met elkaars huizen knutselen, maar naast de handarbeid zijn ze ook flink aan het denken. "Je ziet dat er iets gebeurd is: de kinderen denken er over na en hebben er thuis met ouders over gepraat", vertelt Stephanie. "Zij weten nu waar hun kinderen zich thuis voelen." Tekst gaat verder onder de foto.

Loukya helpt Yinthe om haar fantasiehuis te maken - Jessie Eickhoff