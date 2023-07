Amstelveen maakt ton per jaar vrij om kansenkloof tussen Yusufs en Luuks te versmallen

Niet je intelligentie, maar de plek van je wieg bepaalt nog altijd voor een groot deel de kansen die je op school krijgt. En daarmee de kans om in je leven een zekere mate van welvaart te bereiken. Om de kansenkloof te verkleinen, roept gemeente Amstelveen een fonds in het leven. Scholen en maatschappelijke organisaties kunnen een beroep doen op subsidie om projecten op te tuigen waarmee de kloof tussen Yufus en Luuks kleiner moet worden.

De wens om kansenongelijkheid tussen jongeren uit kansarme gezinnen en jongeren uit kansrijke gezinnen te verkleinen is er al langer, ook in Amstelveen. Maar volgens D66-raadslid Saloua Chaara wordt de kansenkloof de laatste tijd niet smaller, maar juist breder.

"Steeds meer leerlingen hebben een taalachterstand en onderadvisering is een feit. De portemonnee, de afkomst, het opleidingsniveau van de ouders bepalen hoeveel kansen hun kinderen krijgen. Niet wie zij zijn en wat zij kunnen."

Onderadvisering

Ze geeft een voorbeeld: "Mohammeds ouders kunnen hem niet begeleiden, terwijl Lotjes ouders haar wél kunnen helpen. Tijdens de basisschooltijd zorgt dat al voor ongelijkheid, maar ook in het schooladvies speelt dat vaak mee."

Chaara doelt op onderadvisering - het fenomeen dat scholen het schooladvies voor kinderen uit kansarme gezinnen niet baseren op hun intelligentie, maar op de steun uit hun omgeving. "Mohammed krijgt minder kansen dan Lotje, omdat de school denkt dat hij niet genoeg hulp van buitenaf zal krijgen."

Initiatieven

Scholen en andere maatschappelijke organisaties zien ook dat de kloof breder wordt, merkt ze. Geregeld hoort ze over initiatieven die de kansen van jongeren meer in evenwicht moeten brengen. Sommigen willen dat er studiezalen komen waar de leerlingen na schooltijd hun huiswerk kunnen maken. Anderen willen dat er sportlessen komen voor jongeren die hier anders geen geld voor hebben. Ook zouden scholen behoefte hebben aan voorlichting over onderadvisering. "Maar het is vaak lastig om iets van de grond te krijgen."