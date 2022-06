Abdelhamid bestrijdt de kansenongelijkheid in zijn wijk op alle fronten

De Amsterdamse Abdelhamid Idrissi (33) strijdt al meer dan tien jaar tegen kansenongelijkheid in Amsterdam Nieuw-West. Met groot succes. De onderscheidingen stromen inmiddels binnen en hij is een graag geziene gast en spreker op allerlei conferenties. Op de terugweg van zo'n conferentie sprak hij met NH Nieuws over zijn drijfveren en methode. Aanstaande woensdag is Abdelhamid te gast in de nieuwe aflevering van NH Strijders.

"De basis van de ongelijkheid is echt armoede, in de breedste zin van het woord. Armoede in financiën, armoede in vocabulaire, gebrek aan communicatie-skills. De kinderen die bij ons binnenkomen hebben zo'n grote achterstand en onzekerheden, en op al die losse vraagstukken zijn wij gaan experimenteren met een verschillende oplossing, en dat lukt. Inmiddels hebben we 47 studiezalen verspreid over de meest kwetsbare wijken van Amsterdam en Zaanstad-West met 1400 kinderen. Verder staan er nog zo'n tweeduizend kinderen op de wachtlijst."

"We vallen nu in de prijzen doordat de impact die wij maken echt zichtbaar is", aldus een enthousiaste Idrissi aan de andere kant van de telefoonlijn. "De innovatie-challenge, de omarm-prijs, de Hélène de Montigny-prijs, en ga zo maar door. Maar wij winnen al die prijzen omdat wij vanuit onze stichting 'Studiezalen' jaren de tijd hebben genomen om de ongelijkheid echt te snappen."

"Hoe zeg je op een nette manier 'nee' tegen iemand of hoe kom je aan een stage? Dat soort advies is goud waard"

"We hebben de afgelopen tien jaar wel nodig gehad de dynamiek van de vraagstukken te snappen. Wat zijn de dromen en wensen, maar ook de zorgen van het kind en de familie. Om dat te snappen moet je midden in de gezinnen zitten. Dat kan niet vanaf de zijkant. Dat begin allemaal met het vertrouwen krijgen van de familie. Daar investeren wij elke dag in."

"Op de moeilijke momenten in mijn jeugd kon ik leunen op mijn ouders. Waardoor ik kon floreren, mijn vader was de coach die ik nodig had. Dat probeer ik ook te zijn voor de 1400 kinderen bij ons. Ik wil ze ook alle levenslessen meegeven die ik heb gekregen van mijn omgeving. Hoe zeg je bijvoorbeeld op een nette manier 'nee' tegen iemand of hoe kom je aan een stage? Dat soort advies is goud waard. Zo geven we ze een voorsprong, in plaats van een achterstand."

"Ik kon vroeger ook wel de rolmoddel zoals studiezalen gebruiken. Niet per se voor de huiswerkbegeleiding, maar meer voor het netwerk en alle adviezen die wij meegeven aan de kinderen. Ik kom uit een klein gezien, waar mijn ouders, ondanks dat ze het niet breed hadden, er voor mij zijn. Die aandacht is echt het allerbelangrijkst."

“De ongelijkheid in de wijk is de afgelopen tien jaar echt vergroot. Ik zie dat er thuis veel meer stress is. Daarom wil ik ook meer investeren in de ouders en broers en zussen. Het kind staat bij ons centraal, die moet floreren. En wat is daar voor nodig? Het kind zelf natuurlijk, maar ook rust bij de ouders en rust in het huis. Dus we moeten het veel breder aanpakken. We beginnen bij het kind, maar helpen dan het hele gezin. Het gezin moet niet meer stressen, maar juist excelleren. En dan kan de bal de andere kant oprollen, en kunnen ze uit de armoede komen.”

"Ik ging bouwkunde studeren, want daar lagen de kansen. Het was een strategische gedachte. Maar ik vond het verschrikkelijk moeilijk, ik had echt een achterstand qua vocabulaire en netwerk merkte ik al snel. Dankzij mijn doorzettingsvermogen heb ik het gehaald. Maar om mij heen zag ik talloze jongens zoals ik afvallen omdat zij niet zo'n coach hadden."

"In de toekomst wil onze impact nog meer uitbreiden. Door te inspireren en adviseren met allerlei andere organisaties en individuen. Zo hebben we nu plannen om een nieuwe supermarkt ‘Fris’ in het leven te roepen om de armoede te verzachten. Daar kunnen alle kinderen terecht voor talloze belangrijke producten, van brood tot en met shampoo. Dat is daar allemaal te 'kopen', want we geven het natuurlijk gratis weg. Dat werkt echt als een dagelijkse 'ontstresser' voor gezinnen die in de armoede zitten."

"Met enkel een training of eenmalige gift is een gezin heel kort geholpen. Mijn advies is om continue na te denken hoe de ander structureel zelfredzaam te maken. Maar wil jij echt kansrijk in het leven staan, dan ben je bij ons altijd welkom."