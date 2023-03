Ontdekkend leren tijdens robotkamp in Amstelveen: "Hij mag mijn huiswerk doen"

Op een vakantiekamp in Amstelveen zijn deze week niet alleen kinderen welkom. De jonge deelnemers worden namelijk drie dagen lang vermaakt door tientallen robots. Spelenderwijs leren de kinderen zo allerlei vaardigheden.

"Daarna moet ie rechts...nee links!", de 8-jarige Gomme is diep aan het nadenken in welke volgorde hij blokjes met aanwijzingen voor robot Dash op zijn Ipad moet slepen. De kinderen bouwen vandaag een parcours die de robot moet afleggen. Ze moeten hem zo programmeren dat hij geen brokken maakt.

"Ze mogen gewoon zelf aan de slag en door fouten te maken leren ze wat een robot allemaal kan" Jorien van Dam - RobotWise

"Hier mag hij niet doorheen", legt Gomme uit, terwijl hij wijst naar een muur die de kinderen hebben gebouwd. "Dan speelt hij vals!" De jongen denkt dat Dash nu wel een poging kan wagen. Maar helaas... de robot rijdt al snel de verkeerde kant op. Dat is helemaal niet erg, legt Jorien van Dam van organisator RobotWise uit. Zelf stond ze ooit voor de klas. "Wij zijn er echt voor dat kinderen ontdekkend kunnen leren, dus eigenlijk vertellen we ze niet zo heel veel. Ze mogen gewoon zelf aan de slag en door fouten te maken leren ze wat een robot allemaal kan."

Sociale robots De kinderen leren meer dan alleen programmeren. "Hoe werk je met elkaar samen? Hoe plan je dingen? Hoe denk je kritisch na over wat je aan het doen bent?", somt Jorien een aantal dingen op. De robots die de organisatie nu al op meer dan honderd scholen inzet, zijn dan ook niet bedoeld om taal of rekenen mee te oefenen. Volgens RobotWise zijn ze een hulpmiddel voor het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden.

"In de klas gaat het iets anders dan op dit kamp. Daar hebben we gamified learning", vertelt ze. "We hebben een platform waarin allerlei verschillende werelden te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld een speelplaats. In die speelplaats zitten allemaal pins verborgen, waar opdrachten aan hangen, die doe je dus online. Maar die opdracht zegt iets over de robot waar je op dat moment mee aan het werken bent." Artikel gaat door onder de afbeelding

Onderzoek TNO Het liefst ziet RobotWise dat robots nog breder worden ingezet in het onderwijs, daarom werkt de organisatie mee aan een onderzoek van TNO. De kinderen worden af en toe weggeroepen om mee te doen aan een experiment. "Ze zijn aan het kijken hoe kinderen interacteren met een robot en door die data te verzamelen hopen ze in de toekomst een robot te kunnen bouwen die zo goed is afgesteld op kinderen dat ze kinderen kunnen helpen met sociaal-emotionele vraagstukken", legt Jorien uit. De robot die tijdens het experiment tegenover de kinderen zit, meet onder meer de oogbewegingen. Zo kunnen de onderzoekers zien wanneer een kind zijn of haar interesse verliest. "Leerkrachten hebben het best wel druk en zo'n robot zou een aanvulling kunnen zijn om sommige kinderen wat te helpen met hun sociale ontwikkeling", denkt Jorien Robot als juf? Maar een robot die het werk van de leraar overneemt: is dat wel de bedoeling? "We willen zeker niet het lerarentekort oplossen door een robot in de klas te zetten", verzekert Jorien. "Maar we willen wel zorgen dat we soms wat dingen uit handen nemen van leerkrachten en dat ze juist weer zelf verder kunnen met die data die de robot verzamelt." Artikel gaat door onder de afbeelding

De kinderen zien het in ieder geval wel zitten, zo'n robot in de klas en laten hun fantasie de vrije loop. "Voor knutselen, bouwen en schrijven. En dan ga ik elke dag een dutje doen en moet hij al mijn huiswerk afschrijven", grijnst Gomme ondeugend.