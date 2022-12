Deze robothaai vreet de Zaanse grachten schoon

De WasteShark is een ‘aquadrone’ die de gracht schoon zal houden van zwerfafval, hoopt de gemeente Zaanstad. Vandaag werd hij gepresenteerd aan het publiek en de nieuwe bestuurders van de afval- en reinigingsdienst. De haai moet de Gedempte Gracht schoon houden van het vele afval die bezoekers van de binnenstad in het water gooien. Omdat de Gedempte Gracht bevroren is, mocht hij voor deze keer in de Zaan.

"Voorheen hadden we een schep van vier meter en dan kon je niet overal bij", zegt Aad van der Wal. Hij en zijn collega's Erik en Wendy kunnen niet wachten om de aquadrone te besturen. Wendy Fischer laat de mannen eerst proberen, "maar het lijkt me wel leuk om met dat ding te varen in de gracht." Het op afstand bestuurbare bootje dankt zijn naam aan de ‘walvishaai’ en met een beetje fantasie kun je dat er ook wel in zien.

Veulvreter

De gemeente heeft de aquadrone "Veulvreter" gedoopt, de naam is tot stand gekomen uit 130 inzendingen die de stad binnen kreeg voor het apparaat. Wethouder Wessel Breunesse mag vandaag als eerste met het bootje spelen. Geconcentreerd vaart hij de Wasteshark over de Zaan, terwijl Aad wat blikjes in het water gooit voor de haai om op te eten. "Ik hoop dat iedereen ziet dat we er alles aan doen om de gracht en het centrum schoon te houden." Hij roept bezoekers dan ook op om hun afval zoveel mogelijk in de prullenbakken te gooien.