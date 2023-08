Verdachte (26) meldt zichzelf bij politie voor fatale schietpartij Den Helder

De politie heeft een verdachte aangehouden naar aanleiding van de schietpartij in een café in Den Helder in de nacht van zaterdag 5 augustus, waarbij iemand om het leven kwam en twee mensen gewond raakten. De politie meldt dat de verdachte zichzelf uiteindelijk bij de politie heeft gemeld.

Eerder meldde een woordvoerder al dat de identiteit van de verdachte bekend was bij de politie, maar een 'intensieve zoektocht' naar de verblijfplaats van de mogelijke schutter leverde niet direct iets op. De verdachte heeft zich vandaag zelf gemeld.

Hij zit vast in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Op 11 augustus wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die dan bepaalt of hij langer in voorarrest blijft of dat hij het onderzoek op vrije voeten mag afwachten.

Schietpartij

Bij de schietpartij bij een café aan de Bassingracht in Den Helder raakten in totaal drie mensen gewond. Een van hen werd op straat gereanimeerd en overleefde het niet. Een zwaargewond slachtoffer ligt nog altijd in het ziekenhuis, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Het derde slachtoffer raakte lichtgewond en kon al snel ontslagen worden.