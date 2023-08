Schutter Den Helder nog voortvluchtig, zwaargewonde buiten levensgevaar

De schutter van de dodelijke schietpartij van afgelopen weekend bij een café in Den Helder is nog steeds voortvluchtig. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Een man uit Alkmaar overleefde het niet. Een andere man ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar is niet meer in levensgevaar.

Inter Visual Studio

Afgelopen vrijdagnacht ging het bij café De Bierbron aan de Bassingracht in Den Helder vreselijk mis. Bij een schietincident overleed een 25-jarige man uit Alkmaar. Een andere man raakte zwaargewond en daarnaast werd er nog een persoon opgenomen in het ziekenhuis. "De man is niet meer in kritieke toestand", vertelt een woordvoerder van de politie vandaag tegen NH. De andere persoon, die lichtgewond raakte, mocht na een behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. Vaker problemen Volgens buurtbewoners gaat het wel vaker mis bij café De Bierbron, dat die avond voorlopig voor het laatst open zou zijn, omdat de vergunningen van het café zijn ingetrokken. "Er gebeurt wel vaker wat, ja", mompelt een man. "Een vechtpartijtje of dronken lui. Maar dat heb je altijd wel bij een uitgaansgelegenheid."

De politie heeft de schutter nog steeds niet op kunnen sporen. Wel is een signalement gedeeld van de vermoedelijke schutter en zijn identiteit is bij de politie bekend. Het gaat om een man van rond de 25 jaar oud en 1.75 meter lang. Hij heeft een normaal postuur en lichte huidskleur met gemillimeterd haar en een stoppelbaardje. Hij droeg zwarte kleding, een trainingspak en heeft een zwarte pet op.