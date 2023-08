Schietpartij café Den Helder kost 25-jarige man het leven, schutter nog niet gepakt

Op foto's is duidelijk de massaliteit van aanwezige politie te zien bij het bewuste café De Bierbron aan de Bassingracht in Den Helder. Ook waren meerdere traumahelikopters opgeroepen.

De slachtoffers van de schietpartij werden naar het ziekenhuis vervoerd. Een van hen is daar aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie via X (voorheen Twitter).

Hoe het met de twee andere slachtoffers gaat, is niet precies bekend. Wel is duidelijk dat een van hen zwaargewond is.

