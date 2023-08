Dodelijke schietpartij bij café Den Helder ging volgens buurtbewoners 'een keer gebeuren'

De schietpartij bij café De Bierbron in Den Helder 'moest en zou een keer gebeuren', omschrijft een bewoner die er om de hoek woont. Vannacht werd een 25-jarige man uit Alkmaar gedood, een ander slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De buurt lijkt tegenover NH niet volledig verrast.

Een andere buurman vervolgt dat dit - naar besluit van de gemeente - de laatste avond was waarop het café voorlopig open was. Het café is wel vaker gesloten geweest , op last van de burgemeester, wegens drugs- en wapenovertredingen.

Een buurvrouw zegt dat ze 'dit soort taferelen alleen van TV kent', en niet verwacht had ooit in haar eigen straat mee te maken. "Kijk, daar rijdt weer een politiebusje heen en weer", vervolgt ze.

Hij lag net thuis te slapen toen er politiebusjes af en aan kwamen rijden en traumahelikopters in de lucht hingen. "Ik hoorde de schoten, maar dacht daar niet meteen aan. Die associatie had ik er niet direct bij. Alsof er vuurwerk afging, van die harde klappen."

"Ze wilden er nog even iets moois van maken, maar dat is finaal mislukt dus", stelt een buurman. "Er gebeurt wel eens wat met drugs en er lopen vaak wat ongure types rond. Ik zeg net nog tegen mijn vrouw dat het wel een keer fout zou moeten gaan. Nu is de bom dus - inderdaad - gebarsten."

Er staan her en der clubjes mensen met elkaar te praten, terwijl agenten rondlopen. Een vrij ruim gebied rondom het café is afgesloten voor onderzoek. Er zijn door de politie diverse hulzen gevonden.

Ook worden agenten door buurtbewoners op kopjes koffie getrakteerd. Een man woont zo'n 200 meter van het café en ook voor zijn huis lopen er agenten rond. "Ze stonden voor mijn raam en heb ze iets aangeboden. Maar daar gingen ze niet op in, ze hadden net van een andere buur al gekregen. Dit leeft dus wel erg in de straat, ja. Iedereen is ermee bezig."

Net weggedoken

Het is inderdaad hét gesprek in de buurt. Niet dat de schrik er goed in zit of dat ze er ontdaan rondlopen. Veilig voelen ze zich, hoewel politie nog altijd op zoek is naar de schutter, nog altijd. In een plaatselijke supermarkt dicht in de buurt wordt er ook nog volop nagepraat over het schietincident.

"Ik moest onder het lint doorkruipen om even een pakje boter te halen", stelt een man. "Een jongen van rond de 30 jaar stond voor mij in de rij en vertelde dat hij voor het café stond toen het gebeurde. Hij is snel weggedoken achter een auto."