Landbouwshow Opmeer: een dag vol verwondering voor jong en oud

De Landbouwshow in Opmeer staat zoals elk jaar bekend als een familiedag voor het hele gezin. Dit is de 112e editie. Wat het geheim is van het succes? "Eigenlijk is het al 112 jaar hetzelfde, en dat maakt het zo goed en zo bijzonder", zegt Co Schipper van de organisatie.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De paardensport is rijk vertegenwoordigd tijdens de Landbouwshow. En dat is niet voor niks: "150 jaar geleden had het paard een hele andere status. Het was de auto van nu. Hier is paardensport uit voortgekomen," zegt Schipper. "Voor springen was het terrein te zacht, dus dat hebben we af moeten gelasten." Wel was er dressuur, er waren tuigpaarden en trekpaarden.

Paardensport is keihard werken

Anouk Noordman liet tijdens haar show een dressuur kuur zien. Ze is zelf begonnen als klein meisje door bij maneges te werken. Haar ouders hadden niks met paarden. "Je hoeft niet altijd talent te hebben om goed te kunnen paardrijden. Het is vooral keihard werken."

Ringsteken voor kinderen

Ringsteken is dit jaar nieuw op de Landbouwshow. Dit is een onderdeel speciaal voor kinderen. Schipper: "We focussen veel op kinderen, want zij verwonderen zich het meest."

Hij voegt eraan toe: "De Landbouwshow Opmeer is absoluut een familiedag. Het is niet alleen voor mensen in de agrarische sector, maar er is veel meer te doen. Het is voor alle leeftijden, van één tot honderd plus."