Even geen stikstof: de Landbouwshow moet vooral een mooi dagje uit zijn

De bezoekers zijn zeker niet alleen agrariërs, maar vooral mensen die er een dagje uit van maken. "Ik heb het gemist", zegt iemand uit Putten. "Ik kom speciaal voor de paarden. In de paardenwereld kom je elkaar geregeld tegen, dus fijn dat dit weer kan. Kunnen we even bijkletsen."

Voorzitter Wim Staal zag de mensen genieten. "Heel veel mensen zijn blij dat ze hier weer kunnen zijn."

Herkenning

Iemand die zijn 'debuut' maakte op de Landbouwshow was Gerard van den Hengel, de burgemeester van Opmeer. Als boerenzoon zag hij de nodige herkenning uit zijn jeugd. "Ik heb ook zelf kalfjes opgevoed en in de ring voorgedragen."

Hij kent de status van de Landbouwshow in zijn gemeente. "Ik had er al heel veel over gehoord. Zelfs in de profielschets voor het werven van de nieuwe burgemeester kwam het uitgebreid aan de orde. En nu ik het zelf zie, vind ik het echt prachtig. "

Reptielenshow

Natuurlijk waren ook de koeien, paarden, schapen en geiten ook bij de 111e editie weer van de partij. Ze verschenen op hun paasbest in de ring om gekeurd te worden. Maar er was meer: zo was er onder meer een keuring voor alpaca's, een demonstratie horse boarden én een reptielenshow. Drie kinderen werden 'behangen' met slangen.

Een meer dan heikel en actueel thema is stikstof, zeker binnen de agrarische sector. Op een enkele omgekeerde vlag en wat rode zakdoeken na, was van protest niets te merken in Opmeer. "Daar hebben we bij de organisaties ook wel om gevraagd", zegt Staal. "Laten er we vandaag een gezellige dag van maken. Het probleem met stikstof ligt er, maar dat kunnen wij hier vandaag niet oplossen."