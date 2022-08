Eindelijk weer: Opmeer maakt zich op voor Landbouwshow

Eindelijk. Eindelijk kan het weer. Voor het eerst sinds 2019 is er vandaag weer de Landbouwshow in Opmeer. Voorzitter Wim Staal moest lang wachten op de 111e editie van het evenement, maar hoopt vandaag in totaal zo'n 10.000 mensen te verwelkomen. "Het moet vandaag vooral een gezellige dag zijn."

Het zijn drukke dagen voor voorzitter Staal. Hij pendelt constant tussen huis en het terrein bij De Weijver, waar het evenement wordt gehouden. De laatste zaken zijn afgelopen weekend geregeld. Zaterdag was er nog Proef Opmeer, een culinair evenement. Inmiddels zijn de vlaggen opgehangen en kunnen de mensen worden ontvangen.

De aanloop was deze keer anders dan anders, merkte Staal. "Pas afgelopen week keerde de rust een beetje terug. Het bestuur heeft er hard aan moeten trekken dit jaar. Juist omdat we het twee keer niet hebben kunnen organiseren, vanwege corona. Bij bedrijven hebben veel wisselingen plaatsgevonden, waardoor veel vaste contactpersonen zijn verdwenen. Het huren van materialen is lastiger en vrijwilligers moesten er ook weer even in komen."

Boerenprotesten

De boerenprotesten van de laatste dagen - als gevolg van het stikstofbeleid - zullen ook in Opmeer onderwerp van gesprek zijn. "De landbouw verkeert in zwaar weer, dat weten we allemaal. Als het aantal boeren gehalveerd wordt, dan trek je de ziel uit het platteland. En vergeet niet dat de impact groot zal zijn bij veel meer bedrijven, denk aan toeleveranciers."

Toch wil Staal - die zelf veehouder is - er niet de nadruk op leggen. Juist niet. "Wij houden ons bezig met het organiseren van een mooie show. Die willen we niet volledig laten bepalen door de problemen die er zijn. Het moet vooral een gezellige dag zijn, een uitje voor het hele gezin."

Prachtige dag

En het belooft een mooie dag te worden. "Het is fijn als het weer meewerkt. Dat hebben we niet in de hand, maar het ziet er heel goed uit", zegt Staal. Hij verwacht vandaag in totaal zo'n 10.000 mensen op het terrein. "De organisatie en deelnemers zijn samen al goed voor zo'n 2.000 personen."

Bezoekers kunnen vanaf 8.30 uur genieten van verschillende shows en demonstraties. Ook zijn er keuringen van schapen, geiten, koeien en alpaca's. Er is een optreden van het horseboardteam en onder andere een reptielenshow.