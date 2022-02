Landbouwshow Opmeer gaat dit jaar toch door

Liefhebbers van de Landbouwshow in Opmeer kunnen het evenement, dat gepland staat op 1 augustus, met rood omcirckelen. Het bestuur heeft namelijk de knoop doorgehakt: de 111e editie gaat er komen. "We kunnen opgelucht ademhalen", vertelt bestuurslid Co Schippers aan NH Nieuws.

"De huidige regelgeving en de verwachting dat corona deze zomer verder geen roet in het eten zal gooien, heeft het bestuur doen besluiten om de organisatie voor dit jaar weer op te pakken", zegt bestuurslid Co Schipper.

Het bestuur mag dus weer aan de bak, want het is alweer twee jaar geleden dat het grootste agrarische evenement van Noord-Holland heeft plaatsgevonden. Want, zo vertelt hij: "We hebben in een winterslaap gezeten."

Deelnemers kunnen hun dieren weer voorbereiden voor een topprestatie en sponsoren kunnen zich weer melden. "Ook de terreinindeling wordt gewijzigd", gaat Schipper verder. "En de eerste shows zijn inmiddels geboekt."

Uitzwaaien oud-burgemeester

"Dit wordt ook een bijzondere editie", zegt Schipper. Want oud-burgemeester GertJan was erevoorzitter en zou vorig jaar uitgezwaaid worden, voordat hij plotseling overleed. De burgemeester kreeg een hartaanval toen hij op 8 februari vorig jaar onderweg was naar een brand bij het Rundveemuseum in Aartswoud.

"We hadden Nijpels een mooi afscheid gegund, maar het lot besliste anders", blikt het bestuurslid terug. "Het is dan ook het moment om hierbij stil te staan. Hij was erg betrokken en droeg dit evenement altijd een warm hart toe. Een enorm verlies."