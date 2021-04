Ook dit jaar geen Landbouwshow in Opmeer

"Het is onder andere de vraag of in augustus 2021 de anderhalve meter maatregel nog van kracht is? Of er getest moet worden bij de entree? En waar liggen deze kosten dan? En zo zijn er nog talloze vragen die de komende maanden niet beantwoord kunnen worden", aldus een verklaring van het bestuur van de Landbouwshow.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina WEEFF. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]