Voorbereidingen voor de Landbouwshow in Opmeer in volle gang

Een ponyrace, dressuurshow en het NK Horseboarding. De voorbereidingen voor de Landbouwshow in Opmeer zijn in volle gang. Want over drie maanden is het zover. "Het belooft een spektatel te worden", zegt organisator Co Schipper aan NH Nieuws.

NK Horseboarding op de Landbouwshow in Opmeer - Aangeleverd

"We mogen weer", zegt organisator Co Schipper opgelucht. Normaal gesproken trekken er op de eerste maandag van augustus duizenden bezoekers naar Opmeer. Maar omdat corona twee jaar achter elkaar roet in het eten gooide, bleef het terrein een lange tijd leeg. "Dus iedereen heeft er weer zin in, ook de agrariërs. Alles is zo goed als geregeld, we staan te springen." Spektakel Zo doen er acht Friese paarden mee aan de dressuurshow. En als klap op de vuurpijl wordt het publiek vermaakt met een ponyrace en het NK Horseboarding. "Ook geven twee Nederlandse topruiters een kliniek." Het evenement blijft een familiedag, verzekert Schipper. "Voor elke leeftijd is er wat te beleven. Zo is er een klimwand voor kinderen." Nieuw dit jaar is de terreinindeling. "Dat wordt omgegooid. De rundveekeuringen keren terug op het hoofdterrein. En ring twee komt te vervallen, zodat het wat dynamischer wordt. Er waren veel lege hoeken op het terrein. Dat hebben we zo nu opgelost."