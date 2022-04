Landbouwshow Opmeer terug na drie jaar afwezigheid: "Vonden het wel tijd worden"

Het sponsorcontract werd gistermiddag getekend. Daarmee is er weinig dat nog in de weg staat voor de komende editie, die traditiegetrouw op de eerste maandag van augustus valt. "We vonden het wel weer tijd worden", vertelt Staal.

Opmeer kan zich opmaken voor verschillende veeshows. "In de grote ring hebben we veel paardenspektakel. Tussendoor worden er diverse shows gepresenteerd. We hebben een veekeuring met koeien, schapen, geiten en een hal met kleinvee. Alle boerderijdieren zijn op de Landbouwshow aanwezig, behalve de varkens", benoemt hij, die vanwege gezondheidsrichtlijnen niet meer op shows mogen verschijnen.

Tragisch moment

Een gedenkwaardige editie wordt het sowieso. De door corona afgelaste show van vorig jaar moest eigenlijk het afscheid worden van GertJan Nijpels, afzwaaiend burgemeester van Opmeer en erevoorzitter van de Landbouwshow. Nijpels overleed onverwachts in februari vorig jaar, door de gevolgen van een hartstilstand.

"Dat was natuurlijk een ontzettend tragisch moment", zegt Staal. Hij vertelt in de week voor zijn overlijden nog contact te hebben gehad met Nijpels, over zijn afscheid op de Landbouwshow. "We hebben nu in februari op een hele andere manier afscheid moeten nemen."

Opvolger

Sinds juni vorig jaar heeft Opmeer een nieuwe burgemeester, Gerard van den Hengel. Een man met een agrarische achtergrond, volgens Staal. "Gelukkig maar. Dat merk ik als veehouder ook, als ik met hem praat."

De burgemeester heeft volgens Staal met belangstelling gereageerd op de komende Landbouwshow. "Hij is heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren in zijn gemeente. We rekenen erop dat hij er de hele dag volop bij is."

Staal hoopt, ondanks de geruime afwezigheid, weer veel publiek te verwelkomen in augustus. "Want daar doen we het voor."