Toch nog een beetje Landbouwshow-gevoel in Opmeer: "Het is een lege dag komende maandag"

OPMEER - Een klein clubje trouwe deelnemers van de Landbouwshow kwam vandaag bijeen. Ondanks dat de show dit jaar niet doorgaat, willen ze het toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op de eerste maandag van augustus komen jaarlijks zo'n 12.000 mensen op Landbouwshow af en dit jaar zou de 111e editie zijn.

Een koe, schapen, kippen, een geit en een tuigpaard waren vandaag evengoed te vinden op recreatieterrein De Weijver in Opmeer. Daar waar eigenlijk aankomende maandag de Landbouwshow zou plaatsvinden. "Normaal gesproken is het deze week een drukte van belang hier", vertelt Wim Staal, voorzitter de van Landbouwshow. "We zijn dan bezig om alles voor elkaar te maken, zodat we volgende week maandag - de eerste maandag van augustus - volledig van start kunnen gaan."

Quote 'Voor agrarisch Noord-Holland is het een gemis. Het is een lege dag komende maandag' Nico Calis, paardenfokker.

Om toch het Landbouwshowgevoel naar Opmeer te brengen, kwam vandaag een kleine club fans bijeen. Onder hen paardenfokker Nico Calis uit Zwaagdijk-Oost: "Ik was twaalf jaar oud dat ik met mijn vader hier naartoe kwam, uit Blaricum vandaan oorspronkelijk. En dat ik mijn eerste pony naar voren bracht." Dat de show dit jaar niet doorgaat vindt Calis begrijpelijk, maar het blijft jammer. "Diep en diep droevig", noemt hij het. "Met alle respect voor de maatregelen die genomen moeten worden - heel begrijpelijk. Maar voor met name de organisaties en agrarisch Noord-Holland is het een gemis. Het is een lege dag komende maandag." Pronken met de schapen Schapenfokker Gerard Nuijens uit Burgerbrug heeft het meestal al lang van tevoren druk met de voorbereidingen van de show. "Je bent er verschillende maanden mee bezig en nu niet, dus dat is wel een beetje een leegte." Met zijn Texelaars pronkt hij al zo'n 25 jaar op de Landbouwshow. "Het is aan de andere kant ook een stukje reclame als het doorgaat, want dan kun je ook weer wat beesten verkopen." Lees verder onder de video.

Toch een beetje Landbouwshowgevoel in Opmeer. - NH Nieuws

De organisatie liet begin april weten dat de show dit jaar niet door zou gaan. De voorbereidingen beginnen die maand echt op gang te komen. Het bestuur vond het toen al een te groot risico om het evenement door te laten gaan. Bovendien is het financieel gezien een bewuste keuze geweest om er zo vroeg mogelijk een streep door te zetten. "Dan maak je nog niet al te veel kosten", aldus voorzitter Wim Staal. "Al zou je die trein eerst verder laten draaien en je moet dan alsnog besluiten om het af te blazen, dat zou dan een behoorlijke aanslag betekenen op onze kas." 'Zoals we gewend zijn' De laatste keer dat de show niet doorging was in 2013, toen door de regen de boel in het water viel. Wim Staal laat weten dat de organisatie volgend jaar weer een Landbouwshow hoopt neer te zetten 'zoals we gewend zijn'. "Maar dat is natuurlijk ook helemaal afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt, daarop zullen we ons evenement moeten aanpassen."