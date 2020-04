Ook geen landbouwshow in Opmeer dit jaar

Zo'n 12.000 bezoekers komen er jaarlijks op het evenement af. Een flinke organisatie dus. En ook al is het evenement pas in augustus, het bestuur wil het risico niet nemen. "Leveranciers willen nu al weten wat er geleverd moet worden, terwijl die beslissingen door de huidige crisis nog niet genomen kunnen worden. Daarnaast is er gekeken naar het belang en de situatie van de vele sponsors", is te lezen in een statement op hun website.

Voorzitter Wim Staal: “Zonder sponsors kun je een dergelijk evenement niet organiseren. Het bedrijfsleven staat hier en daar flink onder druk, dus willen en kunnen we de bedrijven die ons normaal gesproken ondersteunen nu niet vragen om een financiële bijdrage te leveren.”