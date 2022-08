Alpaca's als publiekstrekker tijdens Landbouwshow: "Het zijn intelligente dieren"

Een opvallende primeur tijdens de Landbouwshow in Opmeer. Niet alleen traditionele dieren als koeien en schapen zijn er vandaag te vinden. Voor het eerst in 111 jaar worden op het agrarisch evenement ook alpaca's gekeurd. Iets wat veel bekijks trok.

De alpaca's worden gejureerd door keurmeester Robin Näsemann uit Duitsland, een bekend gezicht in de fokkerij. Die kiest na de keuring – in een showring – een top drie. "Een belangrijk onderdeel is de kwaliteit van de wol. Maar omdat ze al geschoren zijn, vervalt dat dit jaar", aldus Leegwater.

Er worden vandaag zo'n 80 alpaca's gekeurd. "En degene die het dichtste bij het ideaal komt, wordt die dag kampioen." Maar waar moet je op letten? En wanneer scoor je goed? "Er wordt gekeken naar de bouw. Blijven de benen goed in balans, is het puntje van de staart recht. Ook de tanden, ogen en oren mogen niet ontbreken. Heeft 'ie een heldere kijk. Zijn de oren schoon, geen ontstekingen? Een hele lijst dus."

Eén van de winnaars is fokker Jan Ligthart. Die vandaag met zijn alpaca's Titanium, Palladium en Gladiator van 1 jaar oud tweede werd. Iets waar hij trots op is. "Al jaren zijn we hiermee bezig. Met sinds kort rassen uit Nieuw-Zeeland en Australië, waardoor we nieuwe bloedlijnen aan de kudde hebben weten toe te voegen. Dit wordt nu ook bevestigd door de jury, dus dat betekent dat we op de goede weg zitten."

Samen met zijn zoon Gert-Jan runt hij een familiebedrijf, gevestigd in Hoogkarspel. "Het begon als een hobby, maar intussen fokken we al bijna 23 jaar alpaca's", zegt Gert-Jan lachend.

Pionier

Ze begonnen met een kudde van vier merries en één hengst, afkomstig uit Peru. Inmiddels houden ze – sinds dit jaar – 40 alpaca's. "We zijn een pionier, vooral in Noord-Holland. Toen wij in 2000 een alpacaboerderij begonnen, waren we nog de enige. Dat is nu wel anders."

Wanneer gevraagd wordt naar wat werken met alpaca's zo leuk maakt, hoeft Gert-Jan niet lang na te denken. "Het zijn net kippen, ze zijn heel nieuwsgierig en intelligent. En als ze gevoed moeten worden, zijn ze hondsbrutaal. Dan grijpen ze gewoon de emmer uit je handen."