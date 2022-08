Tekort aan vrijwilligers? Niet bij de Landbouwshow: "Het is altijd gezellig"

Onmisbaar zijn ze, maar vaak moeilijk te vinden. Steeds meer verenigingen en evenementen kampen met een tekort aan vrijwilligers. Bij de Landbouwshow in Opmeer is dit niet aan de orde. Daar maakten 95 vrijwilligers de 111e editie opnieuw tot een succes.

De trouwe vrijwilliger nadert de leeftijd van 70 jaar en dat betekent eigenlijk dat hij zijn taak moet opgeven. Toch plakt Mak er nog twee jaar aan vast. Hij heeft 'contractverlenging' gekregen. "Twee jaar lang kon het evenement vanwege corona niet doorgaan. Nu mogen we weer, dus ik heb mijn 'contract' met twee jaar verlengd", vertelt Mak dollend. "Ach joh, het werk is hartstikke leuk. Zeker als het mooi weer is, zoals vandaag. Dan is het geen straf."

Het grote landbouwevenement dat traditioneel op de eerste maandag van augustus plaatsvindt, draait al jaren op een groep trouwe helpers. Eén daarvan is Sjaak Mak uit Opmeer, die al 45 jaar te vinden is op het terrein van de Landbouwshow. Het zit er bijna op voor hem.

Maar hoe is hij er eigenlijk ingerold? "Via mijn meissie", zegt Mak lachend. "Haar vader was ook vrijwilliger." Er valt even een stilte. "Ben er eigenlijk ingetrapt", zegt hij met een lach. "Als ik dit eerder had geweten..."

Want de wekker stond al vroeg. "Om 05.30 uur moesten we ons al melden. Vroeger gingen we dan eerst de koeienbedden opschudden, maar dat hoeft gelukkig niet meer." De Opmeerder staat bij een rood hek om de paarden door te laten, als ze richting de showring gaan of juist terugkeren.

Welverdiend biertje

Ook dit jaar heeft de Landbouwshow genoeg mensen weten te vinden. "We weten altijd wel genoeg vrijwilligers te vinden. Iedereen kent elkaar en het is altijd gezellig. Na afloop staan we lachend met een welverdiend biertje in de hand."

De Landbouwshow verbindt, zo luidt zijn conclusie: "Er ontstaat sociale cohesie op zo'n dag. Kijk maar om je heen. De mensen in het dorp, van toeschouwer tot vrijwilliger, maken dit allemaal mogelijk. Het is weer een mooie dag geworden."