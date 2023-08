Sterkhouder Edson Alvárez verlaat Ajax voor West Ham United

Vorig seizoen probeerde Chelsea de Mexicaan al naar de Engelse Premier League te halen, maar Ajax wilde toen niet meewerken aan een transfer. Alvárez kreeg wel de belofte van de clubleiding dat Ajax deze zomer zou meewerken als er een acceptabel bod op tafel zou komen.

De Mexicaanse middenvelder, die bij Ajax soms ook centraal achterin speelde, had in Amsterdam nog een contract tot de zomer van 2025. Alvárez werd met Ajax twee keer kampioen en won in 2021 ook de KNVB-beker. Enkele weken geleden veroverde hij met Mexico de Gold Cup.

West Ham United won afgelopen seizoen de Conference League en komt dit seizoen uit in de groepsfase van de Europa League. Ajax greep naast alle prijzen en eindigde in de Eredivisie op de derde plaats. De Amsterdammers ontbreken daardoor voor het eerst in jaren in de Champions League.

De nieuwe trainer Maurice Steijn wilde Alvárez graag behouden, maar hij ziet nu wederom een basisspeler vertrekken. Eerder gingen de verdedigers Jurriën Timber (Arsenal) en Calvin Bassey (Fulham) al naar clubs uit de Premier League. Aanvoerder Dusan Tadic verhuisde van Ajax naar de Turkse club Fenerbahçe.

De Amsterdammers beginnen na een moeizame voorbereiding zaterdag aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Heracles Almelo.