Ook laatste test voor competitiestart eindigt in nederlaag voor zoekend Ajax

De fans van Ajax zullen niet heel veel hoop putten uit de voorbereiding. Ook de laatste wedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen ging verloren. Borussia Dortmund was in Duitsland met 3-1 te sterk voor de ploeg van trainer Maurice Steijn.

Ajax-keeper Gerónimo Rulli moet drie tegentreffers incasseren - Pro Shots

De nieuwe aanwinsten Diant Ramaj, Carlos Borges en Jakov Medic zaten meteen bij de wedstrijdselectie en startten op de bank. Zij zagen dat Ajax dramatisch begon aan de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Dortmund, dat afgelopen jaar op een haar na de titel in Duitsland pakte, koos vol de aanval en het was vanaf het eerste moment tegenhouden voor Ajax. Na zes minuten lag de bal erin nadat Devyne Rensch eruit werd gelopen aan de rechterkant en Julian Brandt raak tikte uit een lage voorzet: 1-0. Snelle gelijkmaker Bijzonder was dat Ajax meteen de rug rechtte, want anderhalve minuut later kwam het op gelijke hoogte. Steven Bergwijn legde de bal op het hoofd van Brian Brobbey, die vervolgens in de verre hoek raak kopte. In het restant van de eerste helft was Dortmund de bovenliggende partij in een open wedstrijd. Olivier Aertssen moest redding brengen op de lijn op een inzet van Marco Reus en even later kreeg Bergwijn aan de andere kant de kans om Ajax op voorsprong te zetten. Tekst loopt door onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Medic maakte direct in de tweede helft zijn opwachting en debuteerde daarmee in het shirt van Ajax. Vanochtend werd bekend dat hij overkwam van Sankt Pauli en verving Aertssen na de pauze. Met Medic binnen de lijnen moest Ajax wel snel twee tegengoals incasseren. Felix Nmecha zette de verdediging op het verkeerde been en vlak daarna maakte hij ook de 3-1 voor Dortmund. Tekst loopt door onder de video.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Debutanten Doelman Diant Ramaj, afgelopen week overgekomen van Eintracht Frankfurt, stapte vervolgens binnen de lijnen. Ook Carlos Forbs, gekocht van Manchester City, maakte zijn eerste minuten in het shirt van Ajax. Zij zagen dat Bergwijn de aansluitingstreffer voor het binnenschieten had, maar hij stuitte in een één-op-één-situatie op Dortmund-keeper Meyer. Komende zaterdag begint Ajax aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. In de voorbereiding verloor Ajax van Anderlecht (3-0) en FC Augsburg (3-1). Alleen van Unterhaching (5-3) en Shakhtar Donetsk (3-0) werd gewonnen en tegen FC Den Bosch werd met 2-2 gelijkgespeeld. Opstelling Ajax: Rulli (Ramaj/61); Rensch, Aertssen (Medic/46), Hato, Salah-Eddine; Tahirovic, Taylor (Van den Boomen/61), Klaassen (Berghuis/61), Kudus (Forbs/81), Brobbey, Bergwijn