Ajax neemt doelman Ramaj over van Eintracht Frankfurt

Ramaj begon zijn profloopbaan bij 1. FC Heidenheim. Eintracht Frankfurt nam de keeper in 2021 over. In twee seizoenen tijd kwam hij in de Bundesliga tot twee optredens.

Blessure

Bij Ajax moet Ramaj de concurrentie aangaan met Gerónimo Rulli. De Argentijn werd in januari overgenomen van het Spaanse Villarreal en heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2026. Overigens ontbrak Rulli deze week op de training van Ajax. De geruchten gaan dat hij ontevreden is in Amsterdam en hij zou willen vertrekken.

De ervaren 39-jarige doelman Remko Pasveer liep twee weken geleden een blessure aan zijn linkerhand op en staat naar verwachting twee maanden aan de kant. Ajax heeft ook nog de beschikking over doelman Jay Gorter, die vorig seizoen na de winterstop werd verhuurd aan Aberdeen. Ajax verlengde zijn contract in januari tot 2026 en wil hem nu waarschijnlijk opnieuw verhuren.