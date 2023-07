Blunderende Ajax-doelman Rulli debet aan pijnlijke nederlaag tegen Augsburg

In de eerste helft had de thuisploeg het betere van het spel, maar toch had Ajax op voorsprong moeten komen. Brian Brobbey ging na ruim een half uur spelen alleen op de doelman af, maar faalde in de afronding. Tien minuten later was het aan de andere kant wel raak. Doelman Ruilli sloeg een voorzet van Ruben Varga in zijn eigen doel: 1-0.

In het laatste half uur van het duel bracht Ajax zichzelf veelvuldig in de problemen en moest dit bekopen met een nieuwe achterstand. In de 69e minuut werd Sven Michel diep gestuurd en Rulli twijfelde tussen komen of in zijn goal blijven. Michel daarentegen twijfelde niet en ramde de bal in de korte hoek:2-1. Hierna werd het drama voor Rulli en Ajax helemaal compleet. Geklungel in de opbouw zorgde ervoor dat Rulli een overtreding moest maken in het strafschopgebied. Michel benutte de toegekende strafschop en bepaalde de eindstand op 3-1.