Berghuis bezorgd over selectie Ajax: "Betwijfel of we aan de verwachting kunnen voldoen"

Middenvelder Steven Berghuis maakt zich zorgen over de kwaliteit van Ajax. Hij begrijpt dan ook dat Dušan Tadić bij de club vertrokken is.

Dat vertelt Berghuis in een uitgebreid interview met AT5 tijdens het trainingskamp in het Duitse Herzogenaurach. Hij zegt dat het 'op dit moment heel moeilijk in te schatten' is wat voor seizoen dit voor Ajax wordt. "Ajax blijft Ajax. Er wordt van ons verwacht dat we van elk team gaan winnen. En op dit moment betwijfel ik of we aan die verwachting kunnen voldoen."

"Ik denk dat Dusan de eerste alarmbel heeft laten afgaan door weg te gaan" Steven Berghuis

Volgens hem is er een 'selectie nodig die ervoor kan gaan'. "Zodat we die verwachtingen van die mensen kunnen waar gaan maken. En daar maak ik me op dit moment wel zorgen over. En ik denk dat Dusan de eerste alarmbel heeft laten afgaan door weg te gaan." Berghuis zegt dat elke Ajax-speler goed kan voetballen. "Maar elke speler heeft ook zijn sterktes en zwaktes. En de kunst is om daar zo'n goede mix van kwaliteiten, mentaliteiten en karakter van samen te stellen, zodat iedereen in zijn sterkte komt. En daar ontbrak het vorig jaar aan. Want je kunt mij niet vertellen dat we vorig jaar een slecht elftal of slechte spelers hadden. En dat is denk ik de analyse die ik heb gemaakt van vorig jaar."

"Ik sta er nog steeds een beetje 50/50 in. Ik vind dat het uit de hand loopt eerlijk gezegd" Steven Berghuis