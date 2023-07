Calvin Bassey is akkoord met Fulham en vertrekt bij Ajax

"Fulham is een heel grote club", zegt Bassey op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ze hebben altijd topspelers in huis gehad. En ze spelen in de Premier League, de beste competitie ter wereld. Dus ik hoefde niet lang na te denken over deze stap."

Teleurstellende prestaties

Afgelopen seizoen werd Bassey voor 23 miljoen euro gekocht van het Schotse Rangers FC. De prestaties van Bassey in Amsterdam waren allesbehalve denderend. De Nigeriaanse international kreeg veel kritiek op zijn voetbalkwaliteiten. Bassey wilde in eerste instantie niet opgeven en blijven voetballen in Amsterdam. Maar de situatie zou anders geworden zijn nadat het bekend werd dat Ajax hem graag wilde doorverkopen.

De 23-jarige verdediger kwam in totaal 25 keer uit voor Ajax in de eredivisie, waarvan twintig keer in de basis. Bassey had bij Ajax een contract getekend tot 2027. Afgelopen seizoen eindigde Fulham in de Premier League op de tiende plek.