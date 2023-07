Ajax neemt 28 spelers mee op trainingskamp, maar Calvin Bassey blijft thuis

Afgelopen zaterdag deed Bassey ook al niet mee in de oefenwedstrijd tegen Anderlecht (3-0 ,verlies). Ajax bereikte eerder die dag een akkoord over een transfer met Fulham, dat uitkomt in de Premier League. De Nigeriaans international moet zelf nog tot een akkoord met de Londenaren komen en heeft daar nu dus vrijaf voor gekregen. Ajax-trainer Maurice Steijn benadrukte al dat Bassey niet op veel speeltijd hoefde te rekenen dit seizoen.

Bassey kwam vorige zomer voor een bedrag van 23 miljoen euro over van Rangers FC uit Schotland. De torenhoge verwachtingen leek hij in de eerste wedstrijden waar te kunnen maken, maar gedurende het seizoen zakte Bassey steeds vaker door het ijs. Aan het einde van het seizoen moest hij steeds vaker plaatsnemen op de bank bij Ajax.