Kasper Dolberg leidt verlies oude club Ajax in

De eerste nederlaag van het nieuwe seizoen voor Ajax is een feit. De oefenwedstrijd tegen Anderlecht in Brussel eindigde in 3-0. Oud-spits Kasper Dolberg, Oliver Aertssen (eigen doelpunt) en Benito Raman bepaalden de eindstand.

Door het nieuws van het akkoord tussen Ajax en Fulham FC over Calvin Bassey wilde trainer Maurice Steijn geen risico nemen met de verdediger. "Vanmorgen hebben we met Calvin gesproken over de interesse. Wij willen in ieder geval niet het risico lopen dat hij geblesseerd raakt. De komende dagen moeten we kijken welke kant het opgaat", gaf hij aan bij Ziggo Sport. Zonder Bassey kwam Ajax na twaalf minuten op achterstand in Brussel.

Uitgerekend oud-spits Kasper Dolberg velde het vonnis. De Deen kapte Oliver Aertssen uit en stiftte raak over Geronimo Rulli: 1-0. De Belgen kregen een goede mogelijkheid via Francis Amuzu, maar Rulli kon keren. Steven Bergwijn creëerde voor rust een goede mogelijkheid. Op aangegeven van Mohammed Kudus schoot hij de bal in de verre hoek. Doelman Maxime Dupé dook de bal uit het doel.

