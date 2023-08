Oost-Europa is laatste bestemming voor Ajax richting hoofdtoernooi Europa League

Om de groepsfase van de Europa League te bereiken moet Ajax af zien te rekenen met Astana FK of PFK Ludogorets. De ploeg van trainer Maurice Steijn is zojuist gekoppeld aan de tegenstander voor in de play-offs van het tweede Europese toernooi. Als Ajax over twee wedstrijden wint, is het zeker van de groepsfase van de Europa League.

Ajax wacht in ieder geval een confrontatie met een club uit Oost-Europa. Astana is de kampioen van afgelopen jaar in Kazachstan. In de tweede voorronde van de Champions League verloor het over twee wedstrijden van Dinamo Zagreb. PFK Ludogorets is de regerend landskampioen in Bulgarije. In de tweede voorronde van de Champions League werden zij uitgeschakeld door Olimpija Ljublijana uit Slovenië.

De wedstrijden in de play-offs van de Europa League zullen worden gespeeld op 24 en 31 augustus. De Amsterdammers zullen beginnen een uitwedstrijd.

Ajax begint zaterdagavond de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. In de voorbereiding maakten de Amsterdammers geen geweldige indruk. Gisteren werd nog met 3-1 verloren van Borussia Dortmund.