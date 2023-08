Ajax brengt derde tenue uit: "Dit is toch prachtig"

Ajax heeft het derde tenue voor het aankomende seizoen gepresenteerd. De Ajacieden zullen tijdens de Europese uitwedstrijden in een zwart shirt met diamantpatroon spelen. En zoals altijd zijn er Ajaxfans die meteen klaarstonden bij de winkel.

"Het derde shirt heeft altijd iets bijzonders", vertelt een Ajaxfan. "Het geeft een apart gevoel en je gaat er Europa mee in en dan hopen we natuurlijk succes te behalen." De meeste fans zijn te spreken over dat het shirt dit jaar zwart is. "Je kunt hem overal naartoe dragen, bijvoorbeeld de sportschool." Een jonge Amsterdammer ziet vooral praktische voordelen aan de kleur van het shirt: "Hij is zwart, dus hij wordt minder snel vies."

Diamantpatroon Vooral het patroon op het shirt zorgt ervoor dat veel Ajaxfans vanochtend naar de fanshop zijn gekomen. "Dat is gewoon waar Ajax voor staat: talenten, oftewel diamanten, worden geslepen. Het klopt gewoon", vertelt een Ajaxfan terwijl hij zijn Ajaxshirt uit de verpakking haalt. Het tenue is volgens Ajax een eerbetoon aan de 'diamanten' die de club voort heeft gebracht via de eigen jeugdopleiding. "Het tenue is geïnspireerd door de diamanten uit het verleden, het heden en de toekomst", schrijft Ajax. De slogan luidt: 'Diamonds are forever' en het shirt werd gepresenteerd in een video met Jari Litmanen in de hoofdrol.

En zoals we de Ajaxfans kennen weten ze het zeker: dit is het kampioensshirt. "We zijn Amsterdammers en met dit shirt gaan we kampioen worden." In de eerste wedstrijd van het seizoen zal het derde tenue nog niet aan bod komen. Ajax speelt dan thuis tegen Heracles Almelo, dus dan zal het eerste tenue gedragen worden. De kans is groot dat Ajax het shirt zal dragen in de eerste Europese uitwedstrijd.