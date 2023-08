Hoogkarspel aA nl Jihadisten gijzelden Jeff Woodke 6 jaar lang: "Ik werd behandeld als een beest"

Hij dacht dat hij zijn leven kwijt was, laat staan dat hij zijn schoonfamilie in Hoogkarspel weer zou zien. Jeff Woodke werd gekidnapt door jihadisten in het Afrikaanse land Niger. Na een zware 6,5 jaar van gevangenschap en mishandelingen, werd hij dit voorjaar vrijgelaten. Voor het eerst is de Amerikaan met zijn vrouw Els, die opgroeide in het dorp, weer in West-Friesland. Al is het oppakken van het normale leven allesbehalve makkelijk.

NH Nieuws / Chantal Bos

Op 20 maart dit jaar kwam het verlossende telefoontje, Jeff is na een deal tussen drie overheden - de Amerikaanse, Franse en Nigeriaanse - vrijgelaten. Wat die deal precies is, is onduidelijk. Bij de zwagers van Jeff, Ronald en Jeroen Molenaar, gingen direct de alarmbellen af, toen hun zus Els vanuit Californië op een onmogelijk tijdstip belde. Jeroen: "Het was daar middernacht en hier half 9 's morgens. Ik wist direct dat er iets was, maar wat?" Het verlossende woord liet niet lang op zicht wachten. "Jeff is vrij!", zei Els direct. De vrijlating van Jeff is in de Verenigde Staten groot nieuws. CNN, CBS en de New York Times maakten allemaal melding van het heuglijke feit. Op beelden van NBC is te zien hoe hij aankomt op het vliegveld in de hoofdstad van Niger, Niamey.

Woodke werd op 14 oktober 2016 ontvoerd vanuit zijn huis in Abalak, Niger. Al dertig jaar runde hij daar een organisatie in ontwikkelingswerk. Hij hielp de lokale bevolking een bestaan op te bouwen, sprak de talen, bouwde scholen en watervoorzieningen. Een tijd woonde hij er samen met zijn gezin. Tot het te gevaarlijk werd en Woodke zelf om de twee maanden op en neer reisde naar het Afrikaanse land. Op de avond van zijn ontvoering, worden zijn twee bewakers doodgeschoten en nemen jihadisten hem mee naar buurland Mali. Zes jaar, vijf maanden, vijf dagen en zo'n twaalf uur wordt hij vastgehouden. Al die tijd is er geen contact met hem geweest. Eenmaal in Amerika vertelt hij vlak na zijn terugkeer in een persconferentie wat hem is overkomen.

"Ik voel me oké. Het gaat een stuk beter met me dan een paar maanden geleden", zegt Jeff Woodke aan de keukentafel bij zijn zwager Jeroen. "Het is fijn om hier te zijn met mijn schoonfamilie. Dertien jaar ben ik niet in Nederland geweest."

Ik werd vastgeketend aan een boom. Werd behandeld als een beest Jeff Woodke

Vastgeketend aan een boom Jeff heeft nog de nodige problemen met zijn gezondheid. "Al die tijd in gevangenschap heb ik geen groente gegeten. Ik werd behandeld als een beest, zo noemden ze mij ook. Ik ben nooit één keer binnen geweest in een huis maar zat vastgeketend aan een boom. Waar ik overdag een beetje rond kon lopen. Dat is wat mij daar is overkomen", aldus Jeff. Tekst gaat verder onder de foto.

Els en Jeff Woodke met hun twee zoons in Amerika - aangeleverd

Els heeft er altijd voor gestreden dat hij thuis zou komen. Maar de autoriteiten legden haar het zwijgen op, anders zou ze helemaal geen informatie meer krijgen. Pas na vijf jaar als niks meer lijkt te werken, treedt ze er in november 2021 mee naar buiten. Ze maken videoboodschappen, in de hoop Jeff en zijn kidnappers te bereiken. Miljoenen dollars losgeld gevraagd De kidnappers eisen een onduidelijk bedrag van miljoenen dollars losgeld en dus start ze een inzamelactie. Uiteindelijk staakt ze die, omdat de onderhandelingen tussen de overheden lopen. De hereniging met zijn gezin dit voorjaar gaat niet zomaar. Na zijn vrijlating is hij nog dagen in het ziekenhuis in Niger. En bij aankomst in Amerika, opnieuw. "Ze gaven ons niet veel tijd met elkaar. Ik moest 'debriefen' met de FBI (Amerikaanse veiligheidsdienst), de overheid, iedereen wilde met me spreken", legt Jeff uit. Blijdschap overheerst, maar het dagelijks leven weer oppakken is heel lastig. "We moeten weer leren hoe we een gezin moeten zijn, na elkaar zo lange tijd gemist te hebben." Of het ooit weer 'het normale' leven zal worden? "Dat is een hele grote vraag. Hoe kan ik weer een normaal leven leiden, terwijl ik dacht nooit meer een leven te hebben?" Tekst gaat verder onder de foto.

Jeff en Els Woodke op de bank bij familie in Hoogkarspel - NH Nieuws / Chantal Bos

Schoonfamilie blij met weerzien: "Jeff hoort erbij" Jeroen en Ronald zijn maar wat dankbaar dat hun zus en zwager snel naar Nederland zijn gekomen. "We zaten op zaterdagavond hier aan tafel - we hebben een grote familie - Jeff op de kop. En ook al hebben we elkaar dertien jaar niet gezien, hij hoort er gewoon echt bij", zegt Jeroen. Het is voor de kleine twee weken tijd dat Els en Jeff in Nederland zijn, een marathon aan afspraken met familie. "Maar we houden ook van cultuur. Een dagje Stedelijk Museum, en we bezoeken mijn oudste zoon, die woont op een boot in Enkhuizen", zegt Els. Jeff kijkt vooral ook uit naar de periode dat ze even helemaal niets hoeven. Genieten van de gewone dingen in het leven Vandaag zijn ze teruggekeerd naar hun huis in het Amerikaanse Californië. "De komende weken hebben we even helemaal niks gepland. En kunnen we relaxen en een plek zoeken waar er misschien wel zon is", zegt hij lachend. Els: "Gewoon samen zijn. Genieten van de kleine dingen in het leven. Samen opstaan, ontbijten en naar de markt. Samen genieten."