Groot feest in Hoogkarspel: in Niger ontvoerde Jeff Woodke na 6 jaar vrijgelaten

Groot feest bij de broers Ronald en Jeroen Molenaar uit Hoogkarspel, nu Jeff Woodke - de Amerikaanse man van hun zus Els - eindelijk is vrijgelaten. Hij werd ruim zes jaar geleden in het Afrikaanse Niger ontvoerd en al die tijd vastgehouden.

In de loop van de middag kwam het verlossende telefoontje binnen bij Jeroen en Ronald. Uit het niets. "Els vertelde dat hij is vrijgelaten. In Niamey, de hoofdstad van Niger. Samen met nog een Franse gijzelaar. Verder weten we eigenlijk nog niets", zegt Jeroen. Voor Ronald betekent het een dubbele feestdag, want juist vandaag trouwde zijn dochter. "Heel bijzonder hoe dingen samenkomen. Het kan niet beter,"

De vrijlating van Jeff is in de Verenigde Staten groot nieuws. CNN, CBS en de New York Times maakten maandagmiddag allemaal melding van het heuglijke feit. Het geeft aan dat het in Amerika om een belangrijke zaak gaat. "Instanties als de FBI en CIA zijn hier al die jaren mee bezig geweest", weet Ronald.

Jihadisten

Op 14 oktober 2016 werd Jeff Woodke tijdens ontwikkelingshulpwerkzaamheden een busje in Niger ingetrokken door jihadisten, vermoedelijk een groep gelieerd aan IS. Een medewerker en een beveiliger komen bij de actie om, Jeff wordt meegenomen. "Een bewuste actie", vermoedde Jeroen. Het busje reed richting de grens met Mali, waar hij mogelijk lange tijd verbleef.

Vijf jaar lang zwegen de in Hoogkarspel opgegroeide, maar in Amerika woonachtige Els en haar broers over de ontvoeringszaak, op last van de Amerikaanse autoriteiten. Toch bleef het vertrouwen in een goede afloop altijd groot. Bijvoorbeeld toen er vorig jaar een nieuwe directeur kwam, die zich in de zaak vastbeet. "Dat is iemand die er echt voor gaat en met nieuwe energie kijkt wat ze kunnen doen om Jeff te vinden", vertelde Els vorig jaar tegen NH Nieuws. "We hebben geen nieuw bewijs van leven meer ontvangen. Toch gaat iedereen er vanuit dat Jeff nog in leven is."

